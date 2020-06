UV GERMI

UV GERMI: ASSEMBLEE GENERALE MIXTE - Approbation de l'ensemble des résolutions



25-Juin-2020 / 17:47 CET/CEST

Communiqué de presse Saint-Viance, le 25 juin 2020 à 17h45 ASSEMBLEE GENERALE MIXTE Approbation de l'ensemble des résolutions Les actionnaires d'UV GERMI se sont exprimés ce jour en Assemblée Générale Mixte, qui s'est tenue à huis clos en raison de l'épidémie du COVID-19 et des mesures administratives prises pour limiter ou interdire les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires. Ces derniers ont approuvé l'intégralité des quinze résolutions proposées par le Conseil d'administration, notamment : L'approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019,

L'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019),

L'autorisation à donner au Conseil d'administration d'acquérir des titres dans le cadre des dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce,

L'autorisation d'augmenter le montant des émissions. Tous les résultats des votes des résolutions seront prochainement disponibles sur le site internet du Groupe : à la rubrique Investisseurs / Documentation. « L'Assemblée Générale est un moment précieux pour UV GERMI et ses actionnaires, encore plus en ces temps si particuliers. Elle donne le droit à chacun de prendre part aux décisions importantes en votant les résolutions proposées par le Conseil d'Administration. Je tiens personnellement, et au nom de notre équipe, à vous remercier de votre confiance et de votre fidélité dans notre mission : décontaminer notre environnement. » précise André BORDAS, PDG d'UV GERMI. Découvrez ici, les dernières solutions innovantes de traitement de surfaces en action A propos d'UV GERMI : UV GERMI (Euronext Growth : ALUVI, ISIN : FR0011898584) est une société spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'appareils utilisant des solutions de haute technologie autour de rayons ultraviolets (UV) à des fins de dépollution, de désinfection et de décontamination de l'eau, de l'air et des surfaces. Pour plus d'informations : www.uvgermi.fr Contacts : Relations investisseurs Corinne Chansiaud +33 (0)5 55 88 18 88 contact@uvgermi.fr

Communication financière J. Gacoin / V. Boivin +33 (0)1 75 77 54 65 uvgermi@aelium.fr Fichier PDF dépôt réglementaire



