UV GERMI

UV GERMI: Alain Rousset, Président de la région Nouvelle Aquitaine, découvre les solutions UV GERMI



30-Juin-2020 / 18:00 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur.



Communiqué de presse Saint-Viance, le 30 juin 2020 à 18h Alain Rousset, Président de la région Nouvelle Aquitaine, découvre les solutions UV GERMI UV GERMI, spécialiste de la décontamination de l'eau, de l'air et des surfaces, a accueilli mardi 23 juin 2020, Alain Rousset, Président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, qui effectuait un déplacement placé sous le signe de l'innovation et de la lutte contre la COVID-19. Monsieur Alain Rousset, a rendu visite à trois fleurons de l'innovation corrézienne, parmi lesquels UV GERMI. C'est lors de cette visite que les équipes d'UV GERMI ont pu montrer les divers savoir-faire et solutions de la société dans les domaines de la décontamination de l'eau, de l'air et des surfaces, dont les derniers appareils en date, développés pour lutter contre la propagation du virus : le Totem UV DP75(TM) , qui répond aux besoins de désinfection des surfaces dans les salles de classe, les salles d'attente (notamment en milieu médical), ainsi que tous les lieux recevant du public,

la Baladeuse GERMIBAL2Z60(TM) , qui permet de désinfecter des surfaces difficilement accessibles, des appareils informatiques ou électroniques, des comptoirs, bureaux, documents, outils, etc. André BORDAS, PDG d'UV GERMI, précise : « Nous sommes fiers et heureux d'avoir accueilli en nos locaux, Monsieur Alain Rousset et sa délégation, qui se sont intéressés aux solutions de haute technologie développées par nos équipes pour répondre aux problématiques majeures que sont la désinfection de l'eau, de l'air et des surfaces. » Découvrez ici, les dernières solutions innovantes de traitement de surfaces en action A propos d'UV GERMI : UV GERMI (Euronext Growth : ALUVI, ISIN : FR0011898584) est une société spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'appareils utilisant des solutions de haute technologie autour de rayons ultraviolets (UV) à des fins de dépollution, de désinfection et de décontamination de l'eau, de l'air et des surfaces. Pour plus d'informations : www.uvgermi.fr Contacts : Relations investisseurs Corinne Chansiaud +33 (0)5 55 88 18 88 contact@uvgermi.fr

Communication financière J. Gacoin / V. Boivin +33 (0)1 75 77 54 65 uvgermi@aelium.fr Fichier PDF dépôt réglementaire



Document : UV GERMI - Visite d'Alain Rousset