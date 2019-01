UV GERMI : Bilan annuel du contrat de liquidité confié à TSAF

Regulatory News:

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société UV GERMI (Paris:ALUVI), confié à TSAF – Tradition Securities And Futures, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité au 31 décembre 2018 :

23 130 actions

44 937,29 € en espèces.

Il est rappelé que, lors du bilan semestriel au 30 juin 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

14 569 actions

81 672,32 € en espèces.

A propos d’UV GERMI :

UV GERMI (Euronext Growth : ALUVI, ISIN : FR0011898584) est une société spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation d’appareils utilisant des solutions de haute technologie autour de rayons ultraviolets (UV) à des fins de dépollution, de désinfection et de décontamination de l’eau, de l’air et des surfaces.

