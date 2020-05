UV GERMI: CORONAVIRUS - Lancement de 2 solutions de traitement de surface par UV faciles et efficaces pour détruire les virus et bactéries

UV GERMI

Communiqué de presse Saint-Viance, le 13 mai 2020 à 17h45 CORONAVIRUS Lancement de 2 solutions de traitement de surface par UV faciles et efficaces pour détruire les virus et bactéries Découvrez ici, en vidéo, les deux solutions innovantes en action. Alors que le monde fait face à une crise sanitaire à l'ampleur sans égale, il n'a jamais été aussi important et urgent, de développer des solutions pour limiter la propagation des virus. Soucieux de mettre sa technologie virucide au service du plus grand nombre, UV GERMI, spécialiste de la décontamination de l'eau, de l'air et des surfaces par UV de haute technologie, lance : Le T otem UV DP75 qui répond aux besoins de désinfection des surfaces dans les salles de classe, les salles d'attente (dont milieu médical et EP HA D) , ainsi que tous les lieux recevant du public. La B aladeuse UV GERMI BAL 2 Z60 qui permet de désinfecter des surfaces difficilement accessibles, des appareils informatiques (clavier, souris.) ou électroniques, ainsi que des comptoirs, des bureaux et des documents (papier, carton.) . UV GERMI s'appuie sur ses compétences acquises et ses installations ayant fait leurs preuves depuis plus de dix ans dans le domaine de la désinfection des surfaces (notamment auprès d'acteurs de l'industrie agro-alimentaire) et de l'air. En effet, pour lutter contre la grippe H1N1, la société avait élaboré dès 2009, le GERMI R 75 ; technologie retenue dans le cadre du programme AIRCLEAN pour l'amélioration de la qualité de l'air dans les cabines d'avions. « Conscient des enjeux majeurs qu'allaient constituer les normes sanitaires pour lutter contre les virus, mes équipes ont très tôt opéré un positionnement stratégique focalisé notamment sur la R&D dans le domaine de la décontamination de l'air et des surfaces. Depuis, les problématiques suscitées par ces virus et leur dissémination n'ont fait que confirmer la pertinence de notre stratégie, et le COVID-19 nous donne aujourd'hui, malheureusement raison, mais aussi l'opportunité d'offrir à chacun une solution afin de vivre dans une moindre crainte de ses effets, et d'aspirer à un retour à une vie plus « normale ». Notre ambition a toujours été d'améliorer notre environnement et désormais, plus que jamais, il s'agit de notre bataille quotidienne » commente André BORDAS, PDG d'UV GERMI. A propos d'UV GERMI : UV GERMI (Euronext Growth : ALUVI, ISIN : FR0011898584) est une société spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'appareils utilisant des solutions de haute technologie autour de rayons ultraviolets (UV) à des fins de dépollution, de désinfection et de décontamination de l'eau, de l'air et des surfaces. Pour plus d'informations : www.uvgermi.fr Contacts : Relations investisseurs Corinne Chansiaud +33 (0)5 55 88 18 88 contact@uvgermi.fr Communication financière J. Gacoin / V. Boivin +33 (0)1 75 77 54 65 uvgermi@aelium.fr Fichier PDF dépôt réglementaire



