UV GERMI : Mise à disposition du rapport financier annuel 2018

UV GERMI (Paris:ALUVI) annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, son rapport financier annuel arrêté au 31 décembre 2018.

Ce rapport annuel peut être consulté sur le site internet de la société à l’adresse suivante : www.uvgermi.fr dans la rubrique Documentation de la partie du site dédiée aux Investisseurs.

A propos d’UV GERMI :

UV GERMI (Euronext Growth : ALUVI, ISIN : FR0011898584) est une société spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation d’appareils utilisant des solutions de haute technologie autour de rayons ultraviolets (UV) à des fins de dépollution, de désinfection et de décontamination de l’eau, de l’air et des surfaces.

Pour plus d’informations : www.uvgermi.fr

