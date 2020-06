UV GERMI

UV GERMI: RETARD DE LA PUBLICATION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2019



03-Juin-2020 / 18:00 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur.





Communiqué de presse Saint-Viance, le 3 juin 2020 à 18h RETARD DE LA PUBLICATION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2019 UV GERMI, spécialiste de la décontamination de l'eau, de l'air, et des surfaces, ayant annoncé ses résultats annuels 2019 dans le communiqué du 23 avril 2020, informe ses actionnaires du retard pris concernant la publication de son rapport annuel. En effet, eu égard à la crise sanitaire et aux mesures de confinement prises par le Gouvernement pour limiter la diffusion de l'épidémie de Coronavirus (Covid-19), les travaux d'audit des comptes annuels 2019 ont pris du retard mais sont désormais finalisés. La Société prévoit donc un dépôt du rapport annuel financier 2019, intégrant les rapports des commissaires aux comptes ce vendredi 5 juin 2020. Découvrez ici, les dernières solutions innovantes de traitement de surfaces en action A propos d'UV GERMI : UV GERMI (Euronext Growth : ALUVI, ISIN : FR0011898584) est une société spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'appareils utilisant des solutions de haute technologie autour de rayons ultraviolets (UV) à des fins de dépollution, de désinfection et de décontamination de l'eau, de l'air et des surfaces. Pour plus d'informations : www.uvgermi.fr Contacts : Relations investisseurs Corinne Chansiaud +33 (0)5 55 88 18 88 contact@uvgermi.fr

Communication financière J. Gacoin / V. Boivin +33 (0)1 75 77 54 65 uvgermi@aelium.fr Fichier PDF dépôt réglementaire



Document : UV GERMi - RETARD DE LA PUBLICATION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2019