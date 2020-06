UV GERMI: UV GERMI PERENNISE L'APRES COVID GRACE A SES TECHNOLOGIES INNOVANTES

UV GERMI

Communiqué de presse Saint-Viance, le 10 juin 2020 à 17h45 UV GERMI PERENNISE L'APRES COVID GRACE A SES TECHNOLOGIES INNOVANTES L'activité du traitement de l'air et des surfaces connaît un vif succès commercial, avec notamment deux produits phares : la Baladeuse GERMIBAL2Z60(TM) et le GERMI R75(TM) qui font l'objet de nombreuses ventes et boostent le carnet de commandes de la société. UV GERMI, spécialiste de la décontamination de l'eau, de l'air, et des surfaces, poursuit sa lutte contre les virus et les bactéries, avec l'installation de solutions innovantes pour traiter les surfaces, auprès de nombreux partenaires. Au cours des dix dernières années, conscient que la désinfection de l'air et des surfaces allait être un enjeu majeur de santé publique, UV GERMI a axé la stratégie de son Centre Recherche & Innovation sur ces problématiques. Aujourd'hui, forte de cette expertise liée aux nombreuses installations, notamment dans les secteurs agro-alimentaire et pharmaceutique, la société devient un acteur majeur de la destruction des virus, bactéries et odeurs. « C'est une grande fierté pour UV GERMI et ses équipes, de répondre aux besoins sanitaires avec notre technologie de pointe. Grâce à nos solutions, nous poursuivons notre combat contre les virus, et offrons des moyens efficaces de les détruire, sans avoir recours à la chimie. La pertinence de nos produits nous permet par ailleurs d'envisager sereinement l'exercice 2020, avec un carnet de commandes en forte croissance dans les applications de l'air et des surfaces. » commente André BORDAS, PDG d'UV GERMI. Découvrez ici, les dernières solutions innovantes de traitement de surfaces en action A propos d'UV GERMI : UV GERMI (Euronext Growth : ALUVI, ISIN : FR0011898584) est une société spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'appareils utilisant des solutions de haute technologie autour de rayons ultraviolets (UV) à des fins de dépollution, de désinfection et de décontamination de l'eau, de l'air et des surfaces. Pour plus d'informations : www.uvgermi.fr Suivez la chaîne Youtube d'UV GERMI. Contacts : Relations investisseurs Corinne Chansiaud +33 (0)5 55 88 18 88 contact@uvgermi.fr

