UV GERMI : participe à AQUA 2018

UV GERMI (Paris:ALUVI) (Euronext Growth : ALUVI, ISIN : FR0011898584) participe à AQUA 2018, évènement majeur de l’aquaculture co-organisé par l’European Aquaculture Society (EAS) et la World Aquaculture Society (WAS), du 25 au 29 août 2018 à Montpellier, qui met en avant les dernières recherches et innovations du secteur.

Ce salon est l’occasion pour UV GERMI de :

présenter ses solutions innovantes de traitement de l’eau, développées afin de répondre aux attentes d’un marché en croissance continue,

mettre en lumière la nouvelle gamme PEHD (PolyEthylène Haute Densité) destinée à l’eau de mer qui connaît un grand succès,

et rencontrer tous les professionnels de l’aquaculture pour satisfaire leurs différents besoins.

Retrouvez les équipes de la société sur le stand 182-183.

Prochain rendez-vous :

Publication des Résultats semestriels 2018 le 18 octobre 2018

A propos d’UV GERMI :

UV GERMI (Euronext Growth : ALUVI, ISIN : FR0011898584) est une société spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation d’appareils utilisant des solutions de haute technologie autour de rayons ultraviolets (UV) à des fins de dépollution, de désinfection et de décontamination de l’eau, de l’air et des surfaces.

Pour plus d’informations : www.uvgermi.fr

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180822005530/fr/