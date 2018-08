UV Germi : va participer à un évènement sur l'aquaculture

23/08/2018 | 14:21

UV Germi annonce sa participation à AQUA 2018, évènement de l'aquaculture co-organisé par l'European Aquaculture Society et la World Aquaculture Society, du 25 au 29 août à Montpellier, qui met en avant les dernières recherches et innovations du secteur.



Ce salon est l'occasion pour la société de présenter ses solutions innovantes de traitement de l'eau, mettre en lumière la nouvelle gamme PEHD (PolyEthylène Haute Densité) destinée à l'eau de mer et rencontrer tous les professionnels de l'aquaculture.



