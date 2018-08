Valartis confirme une légère perte semestrielle

Zurich (awp) - Valartis a confirmé mardi avoir inscrit une légère perte au premier semestre, conformément aux annonces effectuées mi-août. Le groupe bancaire zougois a néanmoins réalisé une performance honorable, dégageant une rentabilité et des recettes en hausse pendant la période sous revue.

L'établissement de Baar a creusé sa perte nette à 0,4 million de francs suisses, contre 0,2 million un an plus tôt. Mi-août, le groupe avait averti s'attendre à un résultat net négatif entre 0,3 et 0,6 million entre janvier et juin.

Le groupe avait alors expliqué que la marche des affaires avait été fondamentalement bonne sur les six premiers mois de l'année, mais qu'il s'attendait à un perte sur la base des normes IFRS.

Les autres chiffres clés sont en effet plus réjouissants. Le produit d'exploitation a ainsi bondi de 45,7% à 6,5 millions de francs suisses, alors que les charges ont été réduites de 18,9% à 4,8 millions.

Au niveau opérationnel (Ebit), Valartis a renoué avec les bénéfices en enregistrant un résultat positif de 1,7 million de francs suisses, après une perte de 1,8 million un an plus tôt.

