Valartis lance un programme de rachat d'actions

Zurich (awp) - Le prestataire de services financiers Valartis procédera entre le 11 et le 25 juin à un programme de rachat d'actions portant sur un maximum de 359'000 nominatives et correspondant à 7,18% du capital-actions enregistré.

Les titres d'une valeur nominale de 1,00 franc seront repris au prix fixe de 10,30 francs suisses, pour un volume total pouvant ainsi atteindre 3,70 millions.

L'opération a déjà reçu l'aval des actionnaires à l'occasion de l'assemblée générale du 14 mai, rappelle la firme fribourgeoise dans un prospectus publié mardi. Le conseil d'administration prévoit de requérir lors du prochain conclave ordinaire des actionnaires en 2020 d'annuler les titres rachetés.

Valartis disposait au 24 mai de 462'880 actions propres ou 9,26% de son capital, en plus des 230'705 action acquises lors d'un précédent programme de rachat et vouées à être détruites d'ici fin juillet ou début août.

Gustav Stenbolt et Philip LeibundGut détenaient via le véhicule zougois MCG 50,22% des droits de vote et Nebag disposait de 3,16%. Valartis souligne n'avoir pas connaissance des intentions de ce dernier concernant l'offre de rachat d'actions. L'actionnaire majoritaire s'est engagé à y souscrire, mais dans une mesure qui reste à déterminer.

