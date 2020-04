Valartis retrouve les chiffres noirs en 2019

Zurich (awp) - Valartis a retrouvé les chiffres noirs l'année dernière. Le groupe bancaire zougois a dégagé un bénéfice net de 2,4 millions de francs suisses, à comparer à la perte de 6,4 millions de l'exercice précédent, indique-t-il mardi.

Pour autant, il ne compte pas verser de dividende à ses actionnaires au titre de l'exercice écoulé. En 2018, le reversement avait atteint 0,10 centimes par titre.

"La marche des affaires a été meilleure en 2019 comparé à 2018", se réjouit Valartis dans sa lettre aux actionnaires. Le retour dans les chiffres noirs avait été annoncé par l'entreprise, qui a annoncé mi-mars cibler un bénéfice net entre 2 et 3 millions de francs suisses. Toutefois, le résultat opérationnel (Ebit) s'est inscrit dans les chiffres rouges, à -1,12 millions.

En 2018, des effets de change défavorables, la mauvaise tenue des marchés financiers et la diminution de valeur d'un projet immobilier avaient pesé sur le résultat, avait alors expliqué la banque.

Mi-mars, Valartis avait expliqué avoir profité de plusieurs facteurs en 2019 comme "un ajustement de la juste valeur d'un actif d'investissement à long terme, des développements de marchés pour le négoce d'actifs, des ajustements de la juste valeur dus au marché des changes (rouble russe)" ainsi que des effets positifs liés aux mesures de la restructuration.

Le produit d'exploitation a toutefois reculé d'environ un quart sur un an à 8,19 millions de francs suisses. Pour les services de gestion, une des deux principales sources de revenus, les recettes ont fortement progressé, passant de 2,71 millions à 4,14 millions. Le résultat des immeubles de rendement a reculé légèrement à 4,04 millions de francs suisses. Par contre, le produit des compagnies associées a fortement décliné, à -0,34 millions, contre 3,0 millions un an plus tôt.

Les charges se sont inscrites en baisse de 7% à 10,52 millions. Les mesures d'économies ont ici porté leurs fruits malgré de nouveaux projets.

La somme au bilan a progressé à 168,57 millions (+2,8%).

Valartis ne fournit aucune prévision chiffrée pour l'exercice en cours.

ol/al