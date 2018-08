Zurich (awp) - Le groupe bancaire Valartis a lancé un avertissement sur bénéfice lundi soir. Il a indiqué attendre une perte entre 0,3 et 0,6 million de francs suisses au 1er semestre.

Dans son communiqué, le groupe précise que la marche des affaires a été fondamentalement bonne durant les six premiers mois de l'année, mais, sur la base des normes IFRS, il faudra inscrire une perte de 0,3-0,6 million pour les activités poursuivies et non poursuivies. Au 1er semestre 2017, le groupe avait dégagé une perte de 0,2 million.

L'augmentation de valeur de divers investissements à long terme est un élément positif qui est contrebalancé par les effets négatifs d'adaptations de la valeur correcte (fair value) de placements à court terme (obligations) en raison de mouvements négatifs sur les marchés.

Valartis précise que les données mentionnées lundi soir n'ont pas été auditées. La publication des résultats semestriels interviendra le 28 août. D'ici là, aucune autre information ne sera diffusée à propos de la marche des affaires.

rp