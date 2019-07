Valbiotis : Invest Securities confirme son conseil

05/07/2019 | 10:08

La direction de Valbiotis a communiqué des résultats topline probants pour son étude de phase IIa évaluant Valedia vs placebo dans le prédiabète.



' Les résultats sont statistiquement significatifs sur le critère principal (glycémie à jeun), ainsi que sur différents critères secondaires. 2 études de plus grande échelle seront lancées en Europe et aux US au T4 19 et T1 20 pour étoffer le dossier clinique en vue de l'obtention de l'allégation santé en 2021 ' indique Invest Securities.



' Suite à ces résultats, nous relevons la POS du modèle à 60% (vs 30%) et intégrons une AK de 8mE que nous estimons nécessaire pour financer le développement clinique jusqu'à la commercialisation ' rajoute le bureau d'analyses.



Invest Securities relève son objectif de cours à 12 E et reste à l'achat.



