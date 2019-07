Valbiotis : Invest Securities porte sa cible à 12 euros

05/07/2019 | 10:04

Toujours à l'achat sur le dossier Valbiotis, le bureau d'études parisien Invest Securities a relevé son objectif de cours de 10,7 à 12 euros ce matin après le 'franc succès de Valedia dans le prédiabète'. Ce matin à Paris, le titre s'échange sous les 4 euros.



Les analystes saluent les résultats cliniques de phase IIa sur le candidat-médicament Valedia quant à cette indication, qualifiés de 'statistiquement significatifs sur le critère principal (glycémie à jeun), ainsi que sur différents critères secondaires'.



D'autres études 'de plus grande échelle' seront lancées en Europe et aux Etats-Unis d'ici le 1er trimestre 2020 'pour étoffer le dossier clinique en vue de l'obtention de l'allégation santé en 2021', souligne Invest Securities.





