VALBIOTIS : Présentation investisseurs – Avril 2020

Table des matières 01. VALBIOTIS / Corporate 02. TOTUM-63, pour la réduction du risque de diabète de type 2 03. TOTUM-070, pour la réduction de l'hypercholestérolémie 04. TOTUM-854, pour la réduction de l'hypertension artérielle 05. TOTUM-448, pour la réduction de la stéatose hépatique non alcoolique 06. INFORMATIONS FINANCIÈRES © NON CONFIDENTIEL - VALBIOTIS I Avril 2020 3 Une entreprise de R&D engagée dans l'innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques SCIENCE Une nouvelle classe de produits de Nutrition Santé pour répondre à des besoins médicaux non satisfaits Une nécessité de prévention : la réduction du risque de pathologies métaboliques majeures. Une approche multicible originale, permise par l'utilisation du végétal. Un niveau de preuve élevé, par des études cliniques et des allégations de santé. BUSINESS Un modèle validé par un premier partenariat stratégique mondial à long terme Un pipeline de produits innovants issus d'une plateforme de R&D propriétaire de 1200m2. 4 familles de brevets, une propriété intellectuelle solide et mondiale grâce un savoir-faire spécifique dans le végétal. Un premier partenariat stratégique, modèle d'accord de collaboration pour le développement et la commercialisation à l'échelle mondiale. INFORMATIONS FINANCIÈRES © NON CONFIDENTIEL - VALBIOTIS I Avril 2020 3 Une entreprise de R&D engagée dans l'innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques SCIENCE Une nouvelle classe de produits de Nutrition Santé pour répondre à des besoins médicaux non satisfaits Une nécessité de prévention : la réduction du risque de pathologies métaboliques majeures. Une approche multicible originale, permise par l'utilisation du végétal. Un niveau de preuve élevé, par des études cliniques et des allégations de santé. BUSINESS Un modèle validé par un premier partenariat stratégique mondial à long terme Un pipeline de produits innovants issus d'une plateforme de R&D propriétaire de 1200m2. 4 familles de brevets, une propriété intellectuelle solide et mondiale grâce un savoir-faire spécifique dans le végétal. Un premier partenariat stratégique, modèle d'accord de collaboration pour le développement et la commercialisation à l'échelle mondiale. Création en 2014 Euronext Growth (ALVAL) 3 sites France : Périgny, La Rochelle, Riom 36 collaborateurs : 75% en R&D ; > 50% de femmes © NON CONFIDENTIEL - VALBIOTIS I Avril 2020 4 Un portefeuille produits avancé répondant à des besoins médicaux non satisfaits © NON CONFIDENTIEL - VALBIOTIS I Avril 2020 5 Un partenariat unique dans le domaine de la nutrition santé Un partenariat stratégique à long terme pour le développement et la commercialisation mondiale de TOTUM-63 dans le prédiabète Un partenariat mondial Un accord de licence Une mise sur le marché conclu avant possible avant et d'approvisionnement la phase pivotale l'allégation santé Paiements d'étapes : jusqu'à 66 millions CHF + Royalties progressives sur les ventes nettes Revenus du contrat d'approvisionnement Upfront : 5 millions CHF Comité de pilotage conjoint (Joint Advisory Committee) © NON CONFIDENTIEL - VALBIOTIS I Avril 2020 6 La réussite d'un modèle original dans le monde de la santé, validé en seulement 5 ans 20142016 Création de VALBIOTIS

Première levée de fonds

Découverte de TOTUM-63 : premières études et dépôt du brevet 4 salariés + partenaires académiques 2017 2019 Introduction en bourse

Internalisation de la plateforme R&D

Délivrance de brevets stratégiques pour TOTUM-63

TOTUM-63 Validation clinique

du premier produit, TOTUM-63 36 collaborateurs Plateforme R&D propriétaire de 1200m2 2020 Premier partenariat stratégique avec un acteur mondial de la santé

Développement des autres produits

du pipeline sur le modèle de TOTUM-63 Jusqu'à 71 M CHF de paiements forfaitaires royalties sur les ventes

revenus sur l'approvisionnement (1 er partenariat) 23,7 M€ levés depuis 2014 (equity) © NON CONFIDENTIEL - VALBIOTIS I Avril 2020 7 Un management expert de l'innovation en santé Sébastien PELTIER CEO, PhD - HDR. Président du Directoire 20 années d'expérience en Recherche Développement pour l'industrie du médicament et des compléments alimentaires.

Expertise approfondie des allégations de santé relatives à la réduction d'un facteur de risque de maladie (EFSA - European Food Safety Authority - article 14.1a) Jocelyn PINEAU MBA. CFO, Membre du Directoire 20 années de conduite de projets au sein de directions générales, dans l'industrie agro-alimentaire et des compléments alimentaires. Pascal SIRVENT PhD - HDR. CSO, Membre du Directoire 15 ans d'expérience en recherche dans les maladies métaboliques, des postes de direction et une forte expertise des partenariats scientifiques internationaux. Murielle CAZAUBIEL M.Sc. CMO, Membre du Directoire 25 ans d'expérience dans la nutrition et la santé. Fondatrice et ex-directrice générale de Biofortis Mérieux NutriSciences Europe. Josep INFESTA MD, MBA HEAD OF GLOBAL BUSINESS DEVELOPMENT Médecin, 25 ans d'expérience internationale en marketing, business development et Direction générale, ancien Vice President chez Sanofi, Johnson & Johnson et Pfizer. * CONSEIL DE SURVEILLANCE Finance & administration Discovery, recherche Développement et préclinique et affaires médicales translationnelle Global Business Development * Consultant externe Laurent LÉVY, PhD Président du Conseil de Surveillance Comité de Rémunération CEO, co-fondateur, NANOBIOTIX Agnès TIXIER Sébastien BESSY Dr Jean ZETLAOUI Comité d'Audit Comité de Rémunération MD, MBA Directrice de Vice President Global Comité d'Audit participations, Strategic Operations, Conseiller scientifique CM-CIC IPSEN spécial auprès du CEO, INVESTISSEMENT NOVARTIS PHARMA © NON CONFIDENTIEL - VALBIOTIS I Avril 2020 8 Milestones 2020 : TOTUM-63 MARS REVERSE-IT : Lancement de REVERSE-IT (prédiabète, diabète de type 2 Premier patient, non traité), étude pivotale première visite Phase II/III TOTUM-63 FÉVRIER JUIN Signature du SEPTEMBRE partenariat avec Nestlé Health Science © NON CONFIDENTIEL - VALBIOTIS I Avril 2020 9 Un conseil scientifique et médical reconnu pour son expertise Pr Samy HADJADJ MD, PhD, PU-PH - CHU de Nantes Professeur d'endocrinologie, diabétologie et maladies métaboliques. Praticien Hospitalier. Bruno GUIGAS PhD - Université de Leiden (Pays-Bas) Professeur assistant. Pr Jean-Marie BARD PharmD, PhD, PU-PH - CHU de Nantes Professeur de biochimie à la faculté de pharmacie, responsable du département de biopathologie de l'Institut de Cancérologie de l'Ouest de Nantes. Nathalie BOISSEAU PhD, PU - Université Clermont Auvergne Professeur en physiologie du sport à l'UFR STAPS, membre du laboratoire AME2P. Thierry MAUGARD PhD, PU - Université de la Rochelle Professeur de biochimie dans le département de Biotechnologies. André MARETTE PhD - Centre hospitalier de l'Université Laval INAF (Canada) Professeur à l'Université de médecine. Chercheur à l'Institut de cardiologie et pneumologie de Québec et directeur scientifique de l'Institut sur la Nutrition et les Aliments Fonctionnels (INAF) de l'Université Laval. © NON CONFIDENTIEL - VALBIOTIS I Avril 2020 10 Une plateforme de R&D propriétaire dédiée aux maladies métaboliques Chimie du végétal Mise au point des substances actives (conformes aux pharmacopées US /UE) Procédés d'extraction, caractérisation, purification, bio-ingénierie,pharmaco-modulation. Discovery & recherche préclinique Criblage Études in vivo in vivo et in vitro : sur des efficacité, toxicité, modèles mécanisme d'action de maladies métaboliques Plateforme de 1200 m2 : modèles de maladies métaboliques, radiomarquage, micro-chirurgie & clamp, histologie, culture cellulaire, biologie moléculaire, biochimie. © NON CONFIDENTIEL - VALBIOTIS I Avril 2020 11 Un niveau de preuve élevé pour la prévention Un processus de R&D sur les principes des plans de développement pharmaceutique © NON CONFIDENTIEL - VALBIOTIS I Avril 2020 12 Allégations de santé : des processus réglementaires établis Un cadre réglementaire variable selon les pays C O M P L É M E N T A L I M E N TA I R E PRODUIT DE SANTÉ NATUREL Établissement des caractéristiques Composition, qualité Composition, qualité Qualité & preuves attestant et sécurité ± sécurité selon les cas de l'innocuité et de l'efficacité du produit et gestion de la qualité. ALLÉGATIONS DE SANTÉ TOTUM-63 peut réduire le risque de diabète de type 2, une maladie associée à différents facteurs de risque. » TOTUM-63 réduit la glycémie à jeun , dont l'augmentation est un facteur de risque du diabète de type 2. » Allégation libre, mais strictement conforme aux preuves cliniques apportées. Démonstration clinique non équivoque de l'efficacité du produit dans la population à risque, en accord avec la réglementation. © NON CONFIDENTIEL - VALBIOTIS I Avril 2020 13 Le business model : des accords stratégiques avec des acteurs mondiaux de la santé DES PARTENARIATS STRATÉGIQUES À LONG TERME Accords globaux sur tout le cycle de vie des produits : Dernières étapes de développement clinique

Développement galénique et approvisionnement

Commercialisation mondiale REVENUS GÉNÉRATEURS DE CROISSANCE Paiements forfaitaires : upfront, milestones, financement d'études Royalties sur les ventes Approvisionnement MODÈLE COMMERCIAL POPULATION CIBLE Personnes présentant des facteurs de risque de maladies métaboliques PRESCRIPTEURS / CONSEILLERS Professionnels de santé DISTRIBUTION Pharmacies / parapharmacies Vente en ligne + stratégie omnicanale ad hoc selon pays © NON CONFIDENTIEL - VALBIOTIS I Avril 2020 14 4 produits de nutrition santé au stade de développement clinique, dédiés à réduire le risque de maladies métaboliques © NON CONFIDENTIEL - VALBIOTIS I Avril 2020 15 Une stratégie de propriété intellectuelle globale sur tous les produits du portefeuille FAMILLES DE BREVETS DÉPOSÉES À L'ÉCHELLE MONDIALE Preuve de la brevetabilité de combinaisons de plantes pour des applications en santé, dans un produit alimentaire, un complément ou une composition pharmaceutique > « Extraits de plantes / molécules ». Des brevets systématiquement déposés à l'international, incluant les territoires clés : USA, Europe, Canada, Chine, Australie, Russie, Japon, Brésil. Brevets déposés dans + de 60 pays © NON CONFIDENTIEL - VALBIOTIS I Avril 2020 16 Des résultats scientifiques sélectionnés par les principales sociétés savantes internationales 13 Communications dans les congrès scientifiques3 sélections par les Keystone Symposia depuis 2016 Dont 7 sélections par les 3 principaux congrès mondiaux du diabète © NON CONFIDENTIEL - VALBIOTIS I Avril 2020 17 TOTUM-63, pour la réduction du risque de diabète de type 2 © NON CONFIDENTIEL - VALBIOTIS I Avril 2020 18 Le prédiabète : une opportunité pour prévenir le diabète de type 2 Le prédiabète ne doit pas être considéré comme une maladie mais comme un état à risque élevé de développer un diabète de type 2 » 1 PRÉDIABÈTE DIABÈTE DE TYPE 2 É TAT À R I S Q U E Altérations métaboliques Traitements à vie, Altérations métaboliques réversibles irréversibles suivi coûteux et contraignant (dans la plupart des cas) + complications morbides RISQUE D'ÉVOLUTION EN DIABÈTE DE TYPE 2 SANS INTERVENTION PRÉDIABÈTE 1 an 3-4 ans À long terme 5% à 10%2 25% à 37%3,4 70% à 90%2 1 Standards of care in Diabetes, ADA 2017 ; 2 Tabak AJ. et al., Lancet, 2012 ; 3 Nathan DM. et al., Diabetes Care, 2007 ; 4 Knowler WC et al., N Engl J Med, 2002 © NON CONFIDENTIEL - VALBIOTIS I Avril 2020 19 Le prédiabète : un environnement médical favorable pour de nouveaux produits Un diagnostic facile en médecine générale, sur des critères sanguins simples : Hyperglycémie modérée à jeun Glycémie à jeun comprise entre 1,00 et 1,25 g/L Ou HbA1c ≥ 5,7% et < 6,5% Et / ou Intolérance au glucose Glycémie comprise entre 1,4 et 2 g/L 2 heures après une charge orale de 75g de glucose Hyperglycémie modérée à jeun Glycémie à jeun comprise entre 1,10 et 1,25 g/L Et / ou Intolérance au glucose Glycémie comprise entre 1,4 et 2 g/L 2 heures après une charge orale de 75g de glucose Une reconnaissance par les sociétés savantes et les autorités de santé Incitation au dépistage, modalités du diagnostic Recommandations pour la prise en charge Standards of care in Diabetes, ADA, 2017 ; Global Report on Diabetes, WHO, 2016 ; HAS - Référentiel de pratiques de l'examen périodique de santé, Prévention et dépistage du diabète de type 2, 2014 © NON CONFIDENTIEL - VALBIOTIS I Avril 2020 20 TOTUM-63 : une innovation mondiale destinée aux personnes prédiabétiques Une association de 5 extraits végétaux alimentaires Combinaison active de biomolécules, caractérisées par HPLC-UV/MS Le premier produit cliniquement prouvé, développé pour réduire le risque de diabète de type 2 Preuve clinique d'efficacité déjà apportée chez les prédiabétiques, pour la réduction de la glycémie à jeun, en vue de l'obtention d'une allégation de santé relative à la réduction du risque de diabète de type 2. Déjà commercialisable en Europe, car disposant des autorisations relatives à son statut. Différentes galéniques : gélules, poudre à diluer ou à incorporer dans des produits de nutrition médicale. 100% d'origine naturelle, parfaite tolérance. © NON CONFIDENTIEL - VALBIOTIS I Avril 2020 21 TOTUM-63 : une action multicible sur 5 organes clés du métabolisme Accroît la sensibilité périphérique à l'insuline : • Améliore le signaling Muscle cellulaire de l'insuline. • Réduit l'inflammation du tissu adipeux. Tissu adipeux Foie Pancréas Intestin Inhibe le stockage des lipides (réduction de la stéatose). Préserve la capacité sécrétoire d'insuline. Agit sur la composition du microbiote intestinal : Diversité globale accrue.

Impact positif sur des groupes impliqués dans l'insulino- résistance et le DT2. © NON CONFIDENTIEL - VALBIOTIS I Avril 2020 22 TOTUM-63 : des données précliniques sur la prévention du diabète de type 2 Protocoles de prévention Des résultats positifs et significatifs sur : La glycémie à jeun L'insulinorésistance Le poids corporel La masse grasse Modèle de souris diabétique : Souris High Fat Diet db/db (HFD) Control (n= 6) HFD (n= 12) HFD + TOTUM-63 (n=11) Control (n=10) TOTUM-63 (n=10) © NON CONFIDENTIEL - VALBIOTIS I Avril 2020 23 TOTUM-63 : des données précliniques sur la réversion du diabète de type 2 Protocoles de réversion Souris High Fat Diet (HFD) Des résultats positifs et significatifs sur : La glycémie OGTT L'insulinorésistance Le poids corporel La masse grasse Low fat diet, LFD (n= 10) High fat diet, HFD (n= 12) HFD + TOTUM-63 (n= 12) © NON CONFIDENTIEL - VALBIOTIS I Avril 2020 24 TOTUM-63 : résultats cliniques de Phase II DESIGN DE L'ÉTUDE POPULATION DE L'ÉTUDE • Multicentrique, randomisée et contrôlée contre placebo, 51 prédiabétiques avec une obésité abdominale associée à une design déséquilibré (3:1, TOTUM-63 : Placebo), en double aveugle, hyperglycémie modérée, une hyperglycémie à 2 heures (OGTT) deux groupes parallèles et une hypertriglycéridémie. • Période de supplémentation : 6 mois, 5 g/jour (en 3 prises) • Âge* : 57,1 ans (± 1,4) • Critère principal : évolution de la glycémie à jeun, • Sexe : 35 femmes, 16 hommes • IMC* : 31,3 kg/m2 (± 0,8) de la baseline à 6 mois • Glycémie à jeun* : 1,26 g/L (± 0,02) • Principaux critères secondaires : glycémie à 2 heures (OGTT), • Glycémie à 2h (OGTT)* : 1,85 g/L (± 0,08) paramètres anthropométriques, homéostasie lipidique, • Triglycérides à jeun* : 1,78 g/L (± 0,10) sécurité * Valeurs moyennes ± SEM Investigateur coordinateur : Dr David Gendre (MD Biofortis) Expert : Pr Jean-Marie Bard (PharmD, Praticien hospitalier et Professeur de biochimie fondamentale et clinique, France) ID-RCB Number: 2016-A00484-47 © NON CONFIDENTIEL - VALBIOTIS I Avril 2020 25 TOTUM-63 : résultats cliniques de Phase II Critère principal atteint : réduction de la glycémie à jeun par rapport au placebo - 9,3%a TOTUM-63 a Différence des moyennes des variations individuelles exprimées en % © NON CONFIDENTIEL - VALBIOTIS I Avril 2020 26 TOTUM-63 : résultats cliniques de Phase II Critère secondaire atteint : réduction de la glycémie à 2h (OGTT) par rapport au placebo - 22,5%a TOTUM-63 a Différence des moyennes des variations individuelles exprimées en % © NON CONFIDENTIEL - VALBIOTIS I Avril 2020 27 TOTUM-63 : résultats cliniques de Phase II Critères secondaires atteints : réduction du poids et du tour de taille par rapport au placebo TOTUM-63 - 1,9 kga - 4,48 cma a Différence des moyennes des variations individuelles © NON CONFIDENTIEL - VALBIOTIS I Avril 2020 28 TOTUM-63 : résultats cliniques de Phase II Critères secondaires atteints : réduction de la triglycéridémie et de l'index de stéatose hépatique par rapport au placebo TOTUM-63 - 32,2%a - 18,7%a FLI ≥ 60 : Forte probabilité de stéatose a Différence des moyennes des variations individuelles exprimées en % © NON CONFIDENTIEL - VALBIOTIS I Avril 2020 29 TOTUM-63 : résultats cliniques de Phase II Critère secondaire atteint : réduction de la pression artérielle systolique par rapport au placebo Population totale Sous-population : sujets hypertendus TOTUM-63 - 10,6 mmHga - 18,9 mmHga Values are expressed as mean ± SEM. ** p<0.01 Values are expressed as mean ± SEM. *** p<0.001 * Différence des moyennes des variations individuelles © NON CONFIDENTIEL - VALBIOTIS I Avril 2020 30 TOTUM-63 : une substance active innovante en dernière phase de développement clinique TRANSPOSITION INDUSTRIELLE PARTENARIAT STRATÉGIQUE GLOBAL AVEC LE GROUPE PIERRE FABRE AVEC NESTLÉ HEALTH SCIENCE RÉSULTATS POSITIFS RÉSULTATS POSITIFS ÉTUDE PHASE II/III : REVERSE-IT PHASE I/II PHASE II ÉTUDE PIVOT INTERNATIONALE 2020 ALLÉGATIONS DE SANTÉ EFSA - SANTÉ CANADA - FDA ET AUTRES AUTORITÉS SELON TERRITOIRES © NON CONFIDENTIEL - VALBIOTIS I Avril 2020 31 REVERSE-IT : une étude internationale pivot de Phase II/III chez les prédiabétiques et les diabétiques de type 2 non traités Design de l'étude Une étude internationale, multicentrique, randomisée et contrôlée contre placebo, en double aveugle. Dose : 5g/jour Deux nombres de prises par jour : 2 et 3 prises/jour Une période de suivi de 3 mois post-complémentation Population cible étendue Prédiabétiques + diabétiques de type 2 non traités (stade précoce) Élévation de la glycémie à jeun (≥ 1,10 g/L et ≥ 1,26 g/L)

Obésité abdominale : tour de taille ≥ 102 cm (hommes) > 88 cm (femmes) 600 sujets 1 à 4 semaines Randomisation TOTUM-63 Placebo TOTUM-63 5,0 g 3 prises 5,0 g (3 prises) / jour (2 prises) / jour / jour N=200 N=200 N=200 (en ouvert) Critère principal : réduction de la glycémie à jeun, facteur de risque du diabète de type 2, avec TOTUM-63 (3 prises par jour), vs. placebo Autres critères : Glycémie à 2h (hyperglycémie provoquée par voie orale, HGPO) poids corporel, tour de taille, masse grasse (DEXA)* + autres paramètres métaboliques Durée = 6 mois Suivi sans produit 3 mois © NON CONFIDENTIEL - VALBIOTIS I Avril 2020 32 Les données de marché du prédiabète Population adulte prédiabétique par pays (millions) 900 millions de prédiabétiques dans le monde TOTAL USA, Canada, Top 5 Europe : 134 millions de prédiabétiques 10 millions diagnostiqués aux USA Dès aujourd'hui, 13,4 millions de prédiabétiques déjà diagnostiqués, en attente de solution Taux de diagnostic moyen actuel (US/UE) = 10% Données AEC Partners sur les marchés clés de VALBIOTIS , 2019. © NON CONFIDENTIEL - VALBIOTIS I Avril 2020 33 Amérique du Nord et Europe Top 5 : un marché en forte croissance dans la prochaine décennie Taux de croissance annuel : 12% 1,6 1,4 1,2 1,0 0,6 0,9 0,7 0,8 X3 Valeur en 10 ans du marché (milliards €) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Données AEC Partners sur les marchés clés de VALBIOTIS : les États-Unis, le Canada et les 5 pays européens (Allemagne, Royaume-Uni, France, Espagne et Italie), 2019. 1,8 LEVIERS DE CROISSANCE Augmentation de la prévalence du prédiabète

Progression continue du taux de diagnostic

Développement des programmes de prévention

Croissance du marché des produits de santé dédiés au prédiabète 2027 © NON CONFIDENTIEL - VALBIOTIS I Avril 2020 34 TOTUM-070, pour la réduction de l'hypercholestérolémie © NON CONFIDENTIEL - VALBIOTIS I Avril 2020 35 L'hypercholestérolémie : un paramètre majeur du risque cardiovasculaire dans le monde Une anomalie métabolique fréquente qui touche 39% de la population adulte mondiale et 30 % de la population franç̧aise1,2. Un facteur de risque majeur d'athérosclérose avec l'obésité, le diabète et l'hypertension artérielle, l'origine de maladies cardiovasculaires : cardiopathies ischémiques, accidents vasculaires cérébraux, artériopathies périphériques 2 . 268 millions de personnes souffrant d'hypercholestérolémie aux États-Unis et en Europe 3. L'hypercholestérolémie est une concentration excessive de « mauvais » cholestérol (cholestérol LDL) dans le sang. Elle peut être associée à un excès de triglycérides ou à une concentration trop faible de « bon » cholestérol (cholestérol HDL). Critères diagnostiques : cholestérol LDL > 1,60 g/L ; cholestérol HDL < 0,40 g/L ; cholestérol total > 2,00 g/L. Bilans biologiques réguliers, notamment chez les personnes qui présentent d'autres facteurs de risque cardiovasculaire. Global Health Observatory (GHO) data, Organisa9on Mondiale de la Santé, 2008, www.who.int/gho/ncd/risk_factors/cholesterol_prevalence/en/ Cardiovascular research Group 2011. © NON CONFIDENTIEL - VALBIOTIS I Avril 2020 36 TOTUM-070 : une substance active pour les personnes hypercholestérolémiques, à risque cardiovasculaire Association d'extraits végétaux alimentaires Combinaison active de biomolécules, caractérisées par HPLC-UV/MS Élévation légère à modérée du taux de cholestérol LDL (« mauvais cholestérol »), facteur de risque des maladies cardiovasculaires © NON CONFIDENTIEL - VALBIOTIS I Avril 2020 37 TOTUM-854, pour la réduction de l'hypertension artérielle © NON CONFIDENTIEL - VALBIOTIS I Avril 2020 38 L'hypertension artérielle (HTA) : principal facteur de risque cardiovasculaire dans le monde Première maladie chronique et première cause de décès prématurés dans le monde (10 millions de décès en 2015). 1 l'origine de maladies cardiovasculaires graves et mortelles : infarctus, AVC, malades artérielles périphériques, insuffisance rénale, etc. 1 Souvent associée à d'autres facteurs de risque métabolique : dyslipidémie, intolérance au glucose, etc.1 1,1 milliard de personnes souffrant d'HTA dans le monde en 2015. 1 L'HTA est définie par une pression artérielle ≥ 140/90 mmHg* persistant dans le temps 2 ou ≥ 130/85 mmHg chez les personnes présentant un syndrome métabolique. 3 La pression artérielle normale d'un adulte est établie à 120 mmHg quand le cœur se contracte (pression systolique) et à 80 mmHg quand le cœur se relâche (pression diastolique). 2 Une prise en charge efficace diminue le risque de complications cardiovasculaires et contribue à l'allongement de l'espérance de vie. 2 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension, European Heart Journal, 2018 ; 2 Prise en charge de l'hypertension artérielle de l'adulte, Recommandation de bonne pratique, HAS, 2016 www.has-sante.fr/jcms/c_2059286/fr/prise-en-charge-de-l-hypertension-arterielle-de-l-adulte International Diabetes Federation, 2006. Professors Sir George Alberti and Paul Zimmet.The IDF consensus worldwide definition of the METABOLIC SYNDROME * La pression artérielle s'exprime en millimètres de mercure (mmHg) © NON CONFIDENTIEL - VALBIOTIS I Avril 2020 39 TOTUM-854 : une substance active pour les personnes souffrant d'une pression artérielle élevée, à risque cardiovasculaire Association d'extraits végétaux alimentaires Combinaison active de biomolécules, caractérisées par HPLC-UV/MS Élévation légère à modérée de la pression artérielle, facteur de risque des maladies cardiovasculaires © NON CONFIDENTIEL - VALBIOTIS I Avril 2020 40 TOTUM-448, pour la réduction de la stéatose hépatique non alcoolique © NON CONFIDENTIEL - VALBIOTIS I Avril 2020 41 La stéatose hépatique : une opportunité pour prévenir la NASH et ses complications La progression de la stéatose hépatique vers une NASH augmente de façon dramatique le risque de cirrhose, d'insuffisance hépatique et de carcinome hépatocellulaire » 1 Sans intervention, jusqu'à 40% des sujets présentant une stéatose hépatique développeront a minima une NASH dans les 8 à 13 ans. 2 1. Nonalcoholic Fatty Liver Disease and Nonalcoholic Steatohepatitis; World Gastroenterology Organization, 2012 ; 2. EASL-EASD-EASO 2016 Clinical Practice Guidelines on the management of non-alcoholic fatty liver disease. J Hepatol 2016 © NON CONFIDENTIEL - VALBIOTIS I Avril 2020 42 La stéatose hépatique non alcoolique : un besoin qui émerge, avec les pratiques médicales associées Le Fatty Liver Index (FLI) : un score prédictif pour le dépistage en médecine générale 1 Basé sur des mesures cliniques courantes : Indice de masse corporelle et tour de taille

Dosage des triglycérides sanguins

Dosage des Gamma GT (enzyme hépatique) FLI < 30 Absence de stéatose FLI ≥ 60 Forte probabilité de stéatose Des recommandations de dépistage systématique chez les populations à risque 2 Patients obèses, insulinorésistants, atteints de syndrome métabolique, diabétiques de type 2. L'échographie du foie : l'examen diagnostique non invasif recommandé en première ligne 2,3 Peu coûteuse, largement disponible en médecine de ville, haute sensibilité pour les stéatoses modérées à sévères. 4 Bedogni, G. et.al., BMC Gastroenterology; 2006 ; 2. EASL-EASD-EASO 2016 Clinical Practice Guidelines on the management of non-alcoholic fatty liver disease. J Hepatol 2016 ; Global Guidelines Nonalcoholic Fatty Liver Disease and Nonalcoholic Steatohepatitis, World Gastroenterology Organisation, 2012 ; 4. Hernaez R et al. Hepatology. 2011. © NON CONFIDENTIEL - VALBIOTIS I Avril 2020 43 TOTUM-448 : une substance active pour les personnes à risque de NASH Association d'extraits végétaux alimentaires Combinaison active de biomolécules, caractérisées par HPLC-UV/MS Réduction de la stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD), état à risque de NASH © NON CONFIDENTIEL - VALBIOTIS I Avril 2020 44 Informations financières © NON CONFIDENTIEL - VALBIOTIS I Avril 2020 45 59,3% Individuels et institutionnels ALVAL-FR : répartition des actionnaires 15,0% Management Portzamparc 7,1% Christophe DOMBU Objectif de cours : 10,50 EUR (donnée février 2020) Sofimac Partners ANALYSTES Invest Securities Thibaut VOGLIMACCI-STEPHANOPOLI Objectif de cours : 11,00 EUR (donnée octobre 2019) 18,6% Family offices 77,9% FLOTTANT © NON CONFIDENTIEL - VALBIOTIS I Avril 2020 46 Compte de résultat simplifié En € '000 - IFRS 30/06/2019 31/12/2018 Total produits opérationnels 1 023 1 509 Frais de R&D (2 105) (3 826) Frais généraux et commerciaux (1 464) (2 343) Résultat opérationnel courant (2 639) (4 876) Résultat opérationnel (2 639) (4 876) Résultat courant avant impôt (2 724) (4 967) Résultat net part du Groupe (2 724) (4 967) Total produits opérationnels : 1 023 K€ dont : Crédit Impôt Recherche : 605 K€

