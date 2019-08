VALBIOTIS : Résultats semestriels 2019 et point sur les avancées

Regulatory News:

VALBIOTIS (Paris:ALVAL) (FR0013254851 – ALVAL / éligible PEA/PME), entreprise de Recherche & Développement engagée dans l’innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques, annonce aujourd’hui ses résultats consolidés au titre du premier semestre 2019 et fait un point sur ses principales réalisations depuis le début de l'année 2019.

Sébastien Peltier, Président du Directoire de VALBIOTIS, commente : « VALBIOTIS réalise un excellent début d’année. Sur le premier semestre, nous avons franchi des étapes cruciales qui nous rapprochent de la mise sur le marché de VALEDIA® : les résulats de l'étude clinique de Phase IIA sont très positifs, la transposition industrielle avec le Groupe Pierre Fabre est validée et des recrutements stratégiques ont renforcé notre Directoire et notre Conseil de Surveillance. De plus, VALBIOTIS a obtenu le brevet couvrant l’exploitation de TOTUM-63 (substance active de VALEDIA®) dans 38 pays européens, dont l’Union européenne qui vient s’ajouter à celui obtenu en 2018 aux États-Unis. Nous abordons ainsi le second semestre avec confiance et détermination. »

Principales réalisations depuis le début de l'année 2019

AVANCÉES SCIENTIFIQUES : VALEDIA® (prédiabète)

- Résultats positifs de l’étude clinique internationale de Phase IIA (topline data présentées dans le communiqué de presse du 3 juillet 2019) qui dépassent toutes les attentes de la Société. TOTUM-63, substance active de VALEDIA®, réduit, versus placebo, les deux principaux facteurs de risque du diabète de type 2 chez les personnes prédiabétiques : la glycémie à jeun et la glycémie post-prandiale*. Ces résultats ont également démontré un impact sur le métabolisme, se traduisant par une réduction significative, versus placebo, du poids corporel et du tour de taille. Ils permettent le lancement concomitant des deux dernières études cliniques de Phase IIB (REVERSE-IT et PREVENT-IT) avant la demande d'allégation.

PRÉPARATION DE LA MISE SUR LE MARCHÉ : VALEDIA® (prédiabète)

- Nomination de Josep INFESTA en tant que Head of Global Business Development (Consultant externe IZ3 Consulting). Médecin, ancien Vice-Président au sein de Sanofi, Johnson & Johnson et Pfizer, ayant 25 ans d’expérience internationale en Marketing, Stratégie, Business Development, Josep INFESTA a comme principale mission la recherche de partenariats pour la mise sur le marché de VALEDIA® en Europe et Amérique du Nord (communiqué de presse du 24 janvier 2019).

* Glycémie post-prandiale = glycémie 2 heures après une charge en glucose.

- Nomination de Murielle CAZAUBIEL au sein du Directoire en tant que Directrice du Développement et des Affaires Médicales de VALBIOTIS (communiqué de presse du 4 février 2019).

- Obtention du brevet européen pour TOTUM-63, principe actif de VALEDIA®, couvrant l'exploitation de la substance active de VALEDIA® dans 38 pays européens (dont l’Union européenne) sur le marché du prédiabète et des maladies métaboliques (communiqué de presse du 11 février 2019).

- Publication des premières données de marché du prédiabète, issues d’une étude exclusive menée par AEC Partners aux États-Unis, au Canada et dans les 5 principaux pays européens (communiqué de presse du 11 mars 2019) confirmant le potentiel considérable de VALEDIA®.

- Succès de la transposition industrielle de VALEDIA® avec le Groupe Pierre Fabre, capacité à produire le produit de façon industrielle et conformément aux normes nord-américaines et européennes (communiqué de presse du 28 mai 2019).

AUTRES FAITS MARQUANTS :

- Poursuite des travaux de R&D avec notamment de nouveaux résultats précliniques pour TOTUM-63 obtenus de manière indépendante par l’Université de Leiden (communiqué de presse du 7 juin 2019) permettant à VALBIOTIS d'être sélectionnée pour la troisième année consécutive par les sessions scientifiques de l’American Diabetes Association pour présenter ces nouvelles données.

- Obtention de deux subventions pour un montant total de 886 K€ (communiqué de presse du 2 avril 2019).

Informations financières

Ressources financières majoritairement affectées aux travaux de Recherche et Développement.

Les comptes semestriels de la Société établis selon les normes IFRS ont été arrêtés par le Directoire en date du 28 août 2019. Ils ont fait l’objet d’un examen limité du Commissaire aux Comptes et sont disponibles sur le site internet de VALBIOTIS : www.valbiotis.com

IFRS en K€ (1), au 30 juin S1 2019 S1 2018 Produits opérationnels, dont Subventions Crédit impôt recherche 1 023 372 605 485 70 388 Frais de R&D (2 105) (1 319) Frais généraux et commerciaux (1 464) (1 014) Résultat opérationnel courant (2 639) (1 913) Résultat opérationnel (2 639) (1 913) Résultat courant avant impôts (2 724) (1 943) Résultat net (2 724) (1 943) IFRS en K€ (1) S1 2019 S1 2018 Flux de trésorerie générés par l’activité (3 139) (1 923) Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement (54) (780) Flux de trésorerie liés aux opérations de financement (330) (7) Flux net de trésorerie (3 523) (2 710) Trésorerie 3 897 7 890

Au titre du premier semestre 2019, les produits opérationnels s'élèvent à 1 023 K€, en croissance de 110% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Ils proviennent principalement du Crédit d'Impôt Recherche pour un montant de 605 K€ et de subventions reçues de différents organismes publics pour 372 K€.

Les dépenses de Recherche et Développement (2 105 K€) ont continué à progresser du fait de la poursuite des travaux de recherche précliniques (réalisés en particulier sur la plateforme propriétaire de Riom ouverte en septembre 2018) et cliniques (dont la poursuite de l'étude de Phase IIA sur VALEDIA®).

Les frais généraux et commerciaux ressortent à 1 464 K€ sur le semestre, soit une progression de 450 K€. Cette évolution reflète notamment les efforts mis en œuvre par la Société pour préparer la mise sur le marché de VALEDIA® avec l'accompagnement du cabinet AEC et de Josep INFESTA en charge des études de marché et de la recherche de partenaires commerciaux représentant près de 50% des dépenses de vente et marketing.

Les besoins de trésorerie générés par l’activité se sont élevés à 3 139 K€ au premier semestre 2019. Les flux liés aux opérations de financement sont négatifs de 330 K€ liés principalement aux retraitements des contrats de location dans la cadre de la mise en application de la norme IFRS 16.

Au 30 juin 2019, la trésorerie ressortait à 3,9 M€ (hors encaissements du CIR et de diverses subventions qui devraient intervenir au cours du deuxième semestre 2019 pour un montant total d’environ 1,3M€) contre 7,4 M€ au 31 décembre 2018. Compte tenu de la trésorerie actuelle, la Société dispose de moyens financiers suffisants pour pouvoir couvrir ses besoins opérationnels jusqu’à la fin du premier trimestre 2020.

Dans ce contexte et afin d'assurer la poursuite de son plan de développement, le Directoire a d’ores et déjà engagé une réflexion sur les différentes solutions de financement dont :

- Une levée de fonds dans les mois à venir si les conditions de marché le permettent,

- Une recherche de fonds non dilutifs (subventions, prêt à taux zéro…), ainsi que

- La recherche d'éventuels partenaires industriels et commerciaux.

VALBIOTIS a mis à disposition du public et déposé auprès de l’AMF son rapport financier semestriel 2019. Ce document est disponible sur le site internet : www.valbiotis.com (rubrique investisseurs).

A PROPOS DE VALBIOTIS

VALBIOTIS est une entreprise de Recherche & Développement engagée dans l’innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques. Ses produits sont destinés aux acteurs de la santé. VALBIOTIS intervient notamment pour la prévention du diabète de type 2, de la NASH (stéatohépatite non-alcoolique), de l’obésité et des pathologies cardiovasculaires.

Créée début 2014 à La Rochelle, l’entreprise a noué de nombreux partenariats avec des centres académiques d’excellence en France et à l’étranger, dont l’Université de la Rochelle, le CNRS, et l’Université Clermont Auvergne située à Clermont-Ferrand. Ces accords lui permettent de bénéficier depuis sa création d’un fort effet de levier grâce à des experts et partenaires techniques mobilisés sur ses projets. L’Entreprise est installée sur 3 sites en France – Périgny, La Rochelle (17) et Riom (63) – auxquels s’ajoute un bureau américain à Boston (MA).

Membre du réseau « BPI Excellence » et bénéficiant du label BPI « Entreprise Innovante », VALBIOTIS dispose aussi du statut « Jeune Entreprise Innovante » et a obtenu un appui financier important de l’Union Européenne pour ses programmes de recherche via l’obtention de Fonds Européen de Développement Économique Régional (FEDER). VALBIOTIS est une entreprise éligible au PEA-PME.

Toute l’information sur VALBIOTIS :

www.valbiotis.com

Nom : VALBIOTIS

Code ISIN : FR0013254851

Code Mnémonique : ALVAL

Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives sur les objectifs de VALBIOTIS. VALBIOTIS considère que ces projections reposent sur des informations actuellement disponibles par VALBIOTIS et sur des hypothèses raisonnables. Toutefois, celles-ci ne constituent en aucun cas des garanties d’une performance future et peuvent être remises en cause par l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et par un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont ceux décrits dans le document d’enregistrement de VALBIOTIS déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 31 juillet 2019 (numéro de dépôt R 19-030), ce document étant disponible sur le site internet de la Société (www.valbiotis.com). VALBIOTIS décline toute responsabilité quant à la mise à jour ou la révision de ces déclarations prospectives.

Ce communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription des actions ou de titres financiers de VALBIOTIS dans un quelconque pays.

