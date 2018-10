VALBIOTIS : SUCCÈS DE L’AUGMENTATION DE CAPITAL PAR PLACEMENT PRIVÉ D’UN MONTANT DE 2,3 M

Regulatory News:

VALBIOTIS (Paris:ALVAL) (FR0013254851 – ALVAL / éligible PEA/PME), entreprise française de Recherche & Développement engagée dans l’innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques, annonce le succès de son augmentation de capital par placement privé réalisé auprès d’investisseurs qualifiés et effectuée par construction accélérée d’un livre d’ordres pour un montant d’environ 2,3 M€.

Dans le cadre de cette augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, VALBIOTIS procédera à l'émission de 505 606 actions ordinaires nouvelles, soit 13,9 % du capital avant opération et 12,2 % après.

Le prix de souscription des actions VALBIOTIS a été fixé à 4,50 euros par action (prime d’émission incluse), correspondant à une décote de 20,8 % par rapport au cours de clôture du 1er octobre 2018.

Cette augmentation de capital permettra à VALBIOTIS de contribuer au financement de :

L’accélération du déploiement de la Société sur le plan marketing et business development avec pour objectif la signature d’un accord de licence sur VALEDIA ® avec un acteur majeur de la santé en Europe, et cela avant l’obtention de l’allégation santé européenne ;

avec un acteur majeur de la santé en Europe, et cela avant l’obtention de l’allégation santé européenne ; La poursuite des travaux de recherche préclinique sur VALEDIA ® , travaux additionnels nécessaires dans le cadre d’une demande d’allégation santé ;

, travaux additionnels nécessaires dans le cadre d’une demande d’allégation santé ; La préparation du lancement des études cliniques de Phase IIb pour VALEDIA ® , dernière étape avant l’obtention de l’allégation santé en Europe et aux États-Unis ;

, dernière étape avant l’obtention de l’allégation santé en Europe et aux États-Unis ; La préparation du lancement de l’étude clinique de Phase IIa pour VAL-070 destiné à réduire le LDL cholestérol (« mauvais cholestérol »), facteur de risque des maladies cardiovasculaires ainsi que la poursuite des travaux de recherche préclinique sur les autres produits du portefeuille.

Sébastien PELTIER, Président du Directoire de VALBIOTIS déclare :

« Nous tenons à remercier les nouveaux actionnaires qui ont participé à cette augmentation de capital ainsi que les actionnaires déjà présents au capital qui nous renouvellent leur confiance. Ces nouveaux fonds, en complément de notre trésorerie actuelle, vont nous permettre de continuer à développer la Société et de dérouler notre plan stratégique en vue d’une mise sur le marché de VALEDIA® dès 2021, tout en poursuivant le développement de 3 autres produits du portefeuille.»

L’opération a été mise en œuvre par une décision du Directoire du 1er octobre 2018, usant de la compétence qui lui avait été déléguée par la 7ème résolution de l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 15 mai 2018, et à un prix représentant une décote de 19,1% par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des cours de clôture de l'action de la Société sur le marché Euronext Growth Paris, au cours des cinq séances de bourse consécutives choisies parmi les dix dernières séances de bourse précédant la fixation du prix d’émission.

L’augmentation de capital est réalisée par placement privé au profit d’investisseurs qualifiés conformément à l’article L. 411-2 II du Code monétaire et financier.

Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris, sur la même ligne de cotation que les actions existantes, sous le code ISIN FR013254851 – ALVAL à compter du 4 octobre 2018.

Le capital social de la Société sera composé de 4 152 678 actions à l’issue de l’opération.

À titre indicatif, la participation d’un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société préalablement à l’émission sera portée à 0,88%.

Ainsi, post-augmentation de capital, la répartition du capital de la Société a évolué de la façon suivante :

Avant opération Après opération Capital non dilué Capital dilué Capital non dilué Capital dilué Actionnaires Nombre

d'actions % du capital % droits de

vote Nombre

d'actions % du capital % droits de

vote Nombre

d'actions % du capital % droits de

vote Nombre

d'actions % du capital % droits de

vote Participation directe et indirecte des membres du directoire (1) 1,057,500 29,00% 35,80% 1,101,264 28,62% 35,34% 1,057,500 25,47% 32,98% 1,101,264 25,29% 32,64% Investisseurs financiers 1,042,659 28,59% 32,42% 1,042,659 27,10% 31,35% 1,042,659 25,11% 29,86% 1,042,659 23,95% 28,95% Autres dirigeants et salariés (2) 352,500 9,67% 11,93% 509,752 13,25% 14,12% 352,500 8,49% 10,99% 509,752 11,71% 13,04% Contrat de liquidité 22,271 0,61% 0,00% 22,271 0,58% 0,00% 22,271 0,54% 0,00% 22,271 0,51% 0,00% Public 1,172,142 32,14% 19,84% 1,172,142 30,46% 19,19% 1,677,748 40,40% 26,16% 1,677,748 38,54% 25,37% TOTAL 3,647,072 100,00% 100,00% 3,848,088 100,00% 100,00% 4,152,678 100,00% 100,00% 4,353,694 100,00% 100,00% (1) Sébastien Peltier, Président du Directoire et Jocelyn Pineau, membre du Directoire (2) dont les membres du Conseil de surveillance (3) 201 016 BSA et BSPCE (comme détaillé dans le rapport financier semestriel - 30 juin 2018, p.57)

Dans le cadre du Placement Privé, la Société a conclu un engagement d’abstention d’une durée de 90 jours à compter de la date de règlement-livraison de la présente opération.

En outre, le Management, détenant 29 % du capital de la Société, a signé un engagement de conservation portant sur la totalité de ses titres de la Société détenus d’une durée de 90 jours à compter de la date de règlement-livraison de la présente opération.

Portzamparc (Groupe BNP Paribas) est intervenu en tant que Chef de file & Teneur de livre de l’opération et Allegra Finance, Listing Sponsor de la Société, en tant que Conseil de la Société.

Conformément aux dispositions de l’article 211-3 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers, l’offre des actions de la Société dans le cadre de ce Placement Privé n’a pas donné lieu à un prospectus soumis au visa de l’Autorité des marchés financiers. Des informations détaillées concernant VALBIOTIS, notamment relatives à son activité, ses résultats et les facteurs de risque correspondant, figurent dans le rapport financier annuel relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2017 et dans le rapport financier semestriel au 30 juin 2018, lesquels peuvent être consultés, ainsi que les autres informations règlementées et l’ensemble des communiqués de presse de la Société, sur son site internet (www.valbiotis.com).

A PROPOS DE VALBIOTIS

VALBIOTIS est une entreprise française de Recherche & Développement engagée dans l’innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques. Ses produits sont destinés aux industriels de l’agro-alimentaire, et de l’industrie pharmaceutique. VALBIOTIS intervient notamment pour la prévention du diabète de type 2, de la NASH (stéatohépatite non-alcoolique), de l’obésité et des pathologies cardiovasculaires.

Créée début 2014 à La Rochelle, l’entreprise a noué de nombreux partenariats avec des centres académiques d’excellence en France et à l’étranger, dont l’Université de la Rochelle, le CNRS, et l’Université Clermont Auvergne située à Clermont-Ferrand. Ces accords lui permettent de bénéficier depuis sa création d’un fort effet de levier grâce notamment à des experts et partenaires techniques mobilisés sur ses projets. L’Entreprise est installée sur 3 sites en France – Périgny, La Rochelle (17) et Riom (63) – auxquels s’ajoute un bureau Américain à Boston (MA).

Membre du réseau « BPI Excellence » et bénéficiant du label BPI « Entreprise Innovante », VALBIOTIS dispose aussi du statut « Jeune Entreprise Innovante » et a obtenu un appui financier important de l’Union Européenne pour ses programmes de recherche via l’obtention de Fonds Européen de Développement Économique Régional (FEDER).

Toute l’information sur VALBIOTIS :

http ://valbiotis.com/

Nom : VALBIOTIS

Code ISIN : FR0013254851

Code Mnémonique : ALVAL

