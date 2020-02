VALBIOTIS : annonce la signature d'un partenariat stratégique global avec NESTLÉ HEALTH SCIENCE pour le développement et la commercialisation de TOTUM-63

TOTUM-63, substance active issue du végétal ayant cliniquement démontré des bénéfices métaboliques chez les prédiabétiques

VALBIOTIS (Paris:ALVAL) (FR0013254851 – ALVAL / éligible PEA/PME), entreprise de Recherche & Développement engagée dans l’innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques, annonce la signature d’un partenariat stratégique global à long terme avec Nestlé Health Science pour le développement et la commercialisation de TOTUM-63, une combinaison innovante et brevetée de cinq extraits végétaux, conçue pour réduire le risque de développer un diabète de type 2 chez les prédiabétiques.

Sébastien PELTIER, CEO, Président du Directoire de VALBIOTIS, déclare : « Nestlé Health Science est un partenaire idéal pour VALBIOTIS. Sa position de leader mondial, son orientation stratégique pour développer des innovations nutritionnelles fondées sur la science et son engagement dans la lutte contre les maladies métaboliques comme le diabète sont déterminants pour le succès de la commercialisation mondiale de TOTUM-63. Nous sommes ravis de l'opportunité que cet accord apporte à VALBIOTIS et aux millions de personnes à risque de développer un diabète de type 2 dans le monde. Nous concluons ce partenariat stratégique et multidimensionnel seulement cinq ans après la création de VALBIOTIS. C’est un véritable changement d’échelle pour la Société ainsi qu’une reconnaissance du travail accompli, de l'engagement et de la vision de notre équipe. »

Hans-Juergen WOERLE, Directeur scientifique et médical de Nestlé Health Science, déclare : « Les travaux de Recherche et Développement menés par VALBIOTIS sont très prometteurs. Nous sommes impatients de travailler ensemble pour lancer la commercialisation de TOTUM-63, une approche innovante pour réduire le risque de diabète de type 2. »

Selon les termes de l'accord, VALBIOTIS accorde à Nestlé Health Science les droits commerciaux exclusifs et mondiaux d'utiliser la composition brevetée TOTUM-63 sur le marché du prédiabète et du diabète de type 2. L’accord définit un certain nombre de marchés prioritaires pour une commercialisation mondiale. En contrepartie de ces droits, Nestlé Health Science s’engage à verser un paiement initial de 5 millions de francs suisses, auxquels s’ajouteront des paiements d’étapes liés au développement et aux ventes pouvant atteindre 66 millions de francs suisses ainsi que des royalties progressives sur les ventes nettes. Le partenariat soutiendra VALBIOTIS de différentes manières notamment en garantissant le financement des dernières phases de développement clinique de TOTUM-63 jusqu’à l’obtention des allégations de santé auprès des autorités américaines et européennes.

Les conditions financières de cet accord renforcent considérablement la position de trésorerie de VALBIOTIS.

La commercialisation de TOTUM-63 pourrait avoir lieu avant l'obtention des allégations de santé.

L'accord comprend également l’approvisionnement de Nestlé Health Science en TOTUM-63, représentant une source de revenus supplémentaires pour VALBIOTIS.

Dans le cadre de l'accord, un comité de pilotage conjoint aux deux sociétés a été créé afin de superviser le développement clinique, les questions réglementaires, l'approvisionnement et la commercialisation.

Au-delà de ce partenariat stratégique sur TOTUM-63 dans la réduction du risque de développer un diabète de type 2, VALBIOTIS entend poursuivre ses autres programmes de R&D : TOTUM-070, pour réduire le LDL-cholestérol sanguin, facteur de risque de maladies cardiovasculaires, TOTUM-8541, pour réduire la pression artérielle, facteur de risque de maladies cardiovasculaires et TOTUM-4481, dans la stéatose hépatique, un état à haut risque de développer une NASH.

La Société fournira plus de détails sur les perspectives stratégiques relatives à son pipeline dans des communications ultérieures.

La reprise de cotation des actions VALBIOTIS sur Euronext Growth se fera le 6 février 2020 à 9h00.

À PROPOS DE TOTUM-63

TOTUM-63 est une combinaison unique et brevetée de 5 extraits de plantes qui cible les mécanismes physiopathologiques du diabète de type 2.

TOTUM-63 s'est déjà révélé sûr et efficace chez des volontaires sains lors d'une étude clinique de Phase I / II. Les résultats d'une étude internationale de Phase II randomisée et contrôlée contre placebo ont montré que TOTUM-63 réduisait le taux de glycémie à jeun et à 2 heures, deux facteurs de risque de diabète de type 2, par rapport au placebo. Chez ces sujets, qui présentaient également une obésité abdominale, TOTUM-63 a aussi significativement réduit le poids corporel et le tour de taille.

TOTUM-63 bénéficie d’une propriété intellectuelle validée par l’obtention de brevets dans les principaux marchés mondiaux : l'Europe (couvrant 39 pays), les États-Unis, la Russie et des phases nationales sont en cours dans plus de 20 pays dont la Chine, le Japon, le Brésil, l'Australie. La capacité de production industrielle de TOTUM-63, conformément aux normes nord-américaines et européennes, a été validée. TOTUM-63 dispose déjà d'autorisations de mise sur le marché liées à son statut en Europe.

À PROPOS DE NESTLE HEALTH SCIENCE

Nestlé Health Science (NHSc), filiale de Nestlé, est un leader mondialement reconnu dans le domaine des sciences de la nutrition. Chez NHSc, nous nous engageons à offrir aux consommateurs, aux patients et professionnels de santé un mode de vie plus sain grâce à la nutrition. Nous proposons une offre complète adaptée à chacun dans le secteur de la nutrition médicale, des vitamines, minéraux et compléments alimentaires, fondée sur la science et couvrant tous les aspects de la santé - de la prévention, de l’accompagnement jusqu’au traitement.

Nestlé Health Science redéfinit la manière d’aborder la santé dans les domaines clés que constituent la pédiatrie, les soins intensifs, l’oncologie, la gastro-entérologie, les maladies du métabolisme, la gériatrie ou encore les maladies enzymatiques.

Basée en Suisse, NHSc emploie plus de 5 000 personnes dans le monde engagées pour une meilleure santé aujourd’hui et demain.

Pour plus d’informations sur Nestlé Health Science, nous vous invitons à consulter : www.nestlehealthscience.com.

À PROPOS DE VALBIOTIS

VALBIOTIS est une entreprise de Recherche & Développement engagée dans l’innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques en réponse aux besoins médicaux non satisfaits.

VALBIOTIS a adopté une approche innovante, visant à révolutionner la santé en développant une nouvelle classe de produits de nutrition santé conçus pour réduire le risque de maladies métaboliques majeures, en se basant sur une approche multicible permise par l’utilisation du végétal.

Ses produits sont destinés à être concédés sous licence à des acteurs du monde de la santé.

Créée début 2014 à La Rochelle, l’Entreprise a noué de nombreux partenariats avec les meilleurs centres académiques. La Société a implanté trois sites en France : Périgny, La Rochelle (17) et Riom (63).

Membre du réseau « BPI Excellence » et bénéficiant du label BPI « Entreprise Innovante », VALBIOTIS dispose aussi du statut « Jeune Entreprise Innovante » et a obtenu un appui financier important de l’Union Européenne pour ses programmes de recherche via l’obtention de Fonds Européen de Développement Économique Régional (FEDER). VALBIOTIS est une entreprise éligible au PEA-PME.

Pour plus d'informations sur VALBIOTIS, veuillez consulter : www.valbiotis.com

AVERTISSEMENT

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives sur les objectifs de VALBIOTIS. VALBIOTIS considère que ces projections reposent sur des informations actuellement disponibles par VALBIOTIS et sur des hypothèses raisonnables. Toutefois, celles-ci ne constituent en aucun cas des garanties d’une performance future et peuvent être remises en cause par l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et par un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont ceux décrits dans le document d’enregistrement de VALBIOTIS déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 31 juillet 2019 (numéro de dépôt R 19-030), ainsi que dans son supplément approuvé par l’AMF le 9 octobre 2019, ces documents étant disponibles sur le site internet de la Société (www.valbiotis.com).

Ce communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription des actions ou de titres financiers de VALBIOTIS dans un quelconque pays.

1 TOTUM-854 et TOTUM-448 sont des substances actives issues du programme de recherche VAL-63. Elles sont prêtes à entrer en Phase II de développement clinique.

