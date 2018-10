VALBIOTIS : confirme son développement à l’international en recrutant Murielle CAZAUBIEL, fondatrice et ex-directrice générale de Biofortis Mérieux NutriSciences Europe

• Nommée au poste de directrice du Développement et des Affaires Médicales.

• Dédiée notamment à l’accélération du développement clinique de VALEDIA® à l’international, à sa production industrielle en relation avec Pierre Fabre, à son intégration dans les plans de prévention et à l’obtention de son remboursement.

VALBIOTIS (FR0013254851 – ALVAL / éligible PEA/PME) (Paris:ALVAL), entreprise française de Recherche & Développement engagée dans l’innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques, confirme son développement à l’international en recrutant Murielle CAZAUBIEL, créatrice et ex-directrice générale de Biofortis Mérieux NutriSciences Europe au poste de directrice du Développement et des Affaires Médicales, à compter du 1er octobre 2018.

« L’arrivée de Murielle CAZAUBIEL dans l’équipe dirigeante de VALBIOTIS est une chance pour l’Entreprise, au moment d’accélérer le développement de VALEDIA® à l’international, de préparer sa production industrielle et son éventuel remboursement. Murielle allie des compétences pointues en recherche clinique à un profil de leader, en étroite connexion avec notre environnement scientifique, industriel et réglementaire. À la fois créatrice d’entreprise et manager expérimentée dans le champ des études cliniques nutrition et santé, elle apporte également une expertise de premier plan dans l’analyse du microbiote et des connaissances en bio-informatique notamment pour le traitement des Big-Data. Elle a toutes les qualités requises pour préparer le changement d’échelle de VALBIOTIS et créer les passerelles nécessaires, de la Recherche préclinique à l’industrialisation, en vue de la mise sur le marché via un ou plusieurs acteurs majeurs de la santé. », commente Sébastien PELTIER, CEO de VALBIOTIS.

La nomination de Murielle CAZAUBIEL soutient l’ambition de VALBIOTIS : développer des produits avec un niveau de preuve clinique très élevé pour obtenir des allégations de santé fortes en Europe et en Amérique du Nord. Elle aura pour principales missions :

- Le développement clinique des produits du portefeuille en relation avec les autorités de santé, notamment la FDA (Food and Drug Administration, États-Unis) ;

- L’accès au marché, pour envisager un remboursement des produits, notamment de VALEDIA®, par les complémentaires santé et/ou les systèmes de santé nationaux ;

- Le développement industriel en lien avec Pierre Fabre, afin de préparer la production industrielle de VALEDIA® et des autres produits ;

- La gestion des affaires réglementaires et de la qualité des produits ;

- Le développement et la valorisation des travaux réalisés sur le microbiote intestinal ;

- L’animation des relations de VALBIOTIS avec les leaders d’opinion cliniciens, la communauté médicale, les différents réseaux sectoriels et les autorités de santé.

« J’aborde avec enthousiasme ce challenge, pour ouvrir avec VALBIOTIS une page nouvelle dans la prévention du diabète et des maladies métaboliques. Je crois à l’approche résolument originale et pionnière de l’Entreprise pour répondre à des besoins de santé en forte croissance partout dans le monde : ceux des personnes atteintes ou à risque de développer ces maladies. Je suis impatiente de mener à bien, avec toute l’équipe, les programmes de développement en cours et à venir, pour révéler toute la valeur du portefeuille produits et explorer notamment les interactions prometteuses entre les produits de VALBIOTIS et le microbiote intestinal. », témoigne Murielle CAZAUBIEL.

Scientifique, entrepreneuse, présidente du Pôle de Compétitivité : une vision 360° des sciences de la vie

Murielle CAZAUBIEL apporte 25 ans d’expérience dans la nutrition et la santé. Avant de rejoindre VALBIOTIS, elle était depuis 2015 directrice générale de BIOFORTIS EUROPE, l’un des leaders de la recherche clinique sous contrat (CRO - Contract Research Organization), une société qu’elle a elle-même créée en 2002 et qui a rejoint le groupe MÉRIEUX en 2009. BIOFORTIS se démarque par la conception et la réalisation de projets de recherche expérimentaux, précliniques et cliniques, avec son laboratoire central spécialisé dans les biomarqueurs du métabolisme, sa plateforme métagénomique dédiée à l'analyse du microbiote et son propre centre de recherche clinique. Au cours de la décennie précédente, Murielle CAZAUBIEL a dirigé une équipe chargée de créer et de développer la gestion des études cliniques au CHU de Nantes.

Elle a par ailleurs assumé de 2012 à 2018 la présidence du cluster français "Atlanpole Biotherapies", pour développer de nouvelles thérapies et accélérer le développement de la médecine personnalisée, en facilitant les programmes de recherche entre universitaires et industriels.

L’effectif de VALBIOTIS comprend actuellement plus de 35 collaborateurs, dont 75% sont dédiés à la Recherche & Développement.

A PROPOS DE VALBIOTIS

VALBIOTIS est une entreprise française de Recherche & Développement engagée dans l’innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques. Ses produits sont destinés aux industriels de l’agro-alimentaire, et de l’industrie pharmaceutique. VALBIOTIS intervient notamment pour la prévention du diabète de type 2, de la NASH (stéatohépatite non-alcoolique), de l’obésité et des pathologies cardiovasculaires.

Créée début 2014 à La Rochelle, l’entreprise a noué de nombreux partenariats avec des centres académiques d’excellence en France et à l’étranger, dont l’Université de la Rochelle, le CNRS, et l’Université Clermont Auvergne située à Clermont-Ferrand. Ces accords lui permettent de bénéficier depuis sa création d’un fort effet de levier grâce notamment à des experts et partenaires techniques mobilisés sur ses projets. L’Entreprise est installée sur 3 sites en France – Périgny, La Rochelle (17) et Riom (63) – auxquels s’ajoute un bureau Américain à Boston (MA).

Membre du réseau « BPI Excellence » et bénéficiant du label BPI « Entreprise Innovante », VALBIOTIS dispose aussi du statut « Jeune Entreprise Innovante » et a obtenu un appui financier important de l’Union Européenne pour ses programmes de recherche via l’obtention de Fonds Européen de Développement Économique Régional (FEDER).

Toute l’information sur VALBIOTIS :

http ://valbiotis.com/

Nom : VALBIOTIS

Code ISIN : FR0013254851

Code Mnémonique : ALVAL

