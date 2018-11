VALBIOTIS : donne rendez-vous mi-2019 avec Valedia

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Valbiotis a confirmé la publication des résultats de l'étude clinique internationale de phase IIA évaluant Valedia dans la réduction du risque de diabète de type 2 mi-2019. Cette étude permettra notamment d'évaluer les effets du principe actif de Valedia sur trois facteurs de risque reconnus par la FDA : la glycémie à jeun, la glycémie post-prandiale (intolérance au glucose) et l'insulino-résistance. Ces résultats permettront de valider le facteur de risque qui sera utilisé auprès des autorités européennes et nord-américaines.Valbiotis précise que la validation d'un seul de ces trois facteurs de risque est suffisant pour obtenir l'allégation santé relative à la réduction du risque de diabète de type 2, positionnant ainsi Valedia comme le premier produit dans le monde spécifiquement destiné aux prédiabétiques.Essais cliniques (Phases I, II, III)Phase I : test de la molécule à petite échelle sur les humains pour évaluer sa sécurité, sa tolérance, ses propriétés métaboliques et pharmacologiques.Phase II : évaluation de la tolérance et de l'efficacité sur plusieurs centaines de patients pour identifier les effets secondaires.Phase III : évaluation du rapport bénéfice / risque global auprès de plusieurs milliers de patients.FDA (Food and Drug Administration)Parmi les attributions de la Food and Drug Administration (l'autorités sanitaire aux Etats-Unis) on compte notamment la délivrance des autorisations de mise sur le marché de l'ensemble des médicaments destinés à ce pays, qui représente le premier marché mondial pour l'industrie pharmaceutique.