VALBIOTIS : nomme Josep INFESTA, expert mondial en Consumer Healthcare, Head of Global Business Development

VALBIOTIS (FR0013254851 – ALVAL / éligible PEA/PME), entreprise française de Recherche & Développement engagée dans l’innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques, annonce la nomination de Josep INFESTA comme Head of Global Business Development1. Sa mission porte principalement sur le développement et la négociation de partenariats avec des acteurs spécialisés dans la santé, dans la perspective de la mise sur le marché de VALEDIA® pour la réduction du risque de diabète de type 2 chez les personnes prédiabétiques. Il apporte également à VALBIOTIS son expertise marketing et commerciale pour définir les marchés cibles de VALEDIA® en Europe, aux États-Unis et au Canada.

Les résultats de Phase IIA dans le prédiabète sont attendus mi-2019, dans la perspective d’une mise sur le marché en 2021.

Josep INFESTA sera épaulé dans ses missions par une équipe dédiée d’AEC Partners, cabinet spécialisé dans les sciences de la vie pour l’accès au marché, le licensing et le conseil en stratégie. Cette équipe d’AEC Partners sera sous la coordination directe de Jordi ESCLUSA, cofondateur du cabinet.

« Le projet de VALBIOTIS m’a séduit parce qu’il est révolutionnaire. VALBIOTIS a découvert une substance, TOTUM-63 (substance active de VALEDIA®), qui a démontré un bénéfice pour la réduction du risque de diabète de type 2. Il deviendrait le premier produit de santé ciblant le prédiabète, qui concerne 86 millions de personnes aux États-Unis2 et plus de 80 millions en Europe3. C’est une innovation dans la manière d’aborder le diabète, qui peut véritablement améliorer le parcours de santé de millions de personnes et qui a un potentiel remarquable en termes de chiffre d’affaires. Je suis heureux d’apporter à l’équipe VALBIOTIS des compétences très complémentaires aux leurs et ma connaissance des marchés de la santé grand public en Europe et aux États-Unis. » commente Josep INFESTA.

« Josep INFESTA est un leader de premier plan dont l’expertise business et le réseau international sont des atouts considérables pour VALBIOTIS, au moment d’ouvrir une nouvelle page décisive de notre histoire. Nous avons construit en seulement cinq ans un modèle scientifique radicalement novateur pour affronter la grande épidémie du XXIe siècle, le diabète et les principaux troubles du métabolisme. L’année 2019 sera pour VALBIOTIS l’opportunité de démontrer l’efficacité clinique et la pertinence économique de notre approche centrée sur la prévention, avec une ambition claire : inverser le cours des maladies métaboliques, fardeaux pour les populations et les systèmes de santé mondiaux. Cette collaboration avec Josep et AEC Partners illustre notre volonté de travailler avec les meilleurs, pour transformer les promesses scientifiques de VALEDIA® en solution pour les personnes prédiabétiques et en succès d’entreprise. » ajoute Sébastien PELTIER, CEO de VALBIOTIS.

En 2019, VALBIOTIS aura également à cœur de faire avancer les autres programmes de son pipeline, conformément à son ambition : développer une nouvelle classe de produits dédiés à réduire le risque de pathologies métaboliques majeures, en se basant sur une approche multi-cibles permise par l’utilisation du végétal.

JOSEP INFESTA :

Josep INFESTA, médecin et titulaire d’un MBA (ESADE, Espagne), a effectué un parcours de 25 ans dans l’industrie pharmaceutique, à des fonctions internationales et locales de marketing, stratégie, business development et direction générale. Il commence sa carrière comme consultant santé chez Andersen Consulting (désormais Accenture) en 1993, avant de rejoindre Warner-Lambert Consumer Healthcare en 1994 comme chef de produit en Espagne. Il se voit ensuite confier des responsabilités marketing et commerciales en Espagne, au Portugal et aux Etats-Unis. De 2001 à 2007, il est Directeur Général de Pfizer Consumer Healthcare France & Benelux. Lors de l’acquisition de cette activité par Johnson & Johnson (J&J), il prend la tête de la filiale Espagne-Portugal avant d’être nommé aux États-Unis Vice-Président de la franchise OTC Monde de J&J. En 2012, il rejoint la division Consumer Healthcare de Sanofi, en charge du business development, puis du business Europe avant de créer en 2016 la nouvelle fonction communication et marketing excellence. En 2017, capitalisant sur cette vaste expérience, il crée sa société de conseil en stratégie, IZ3.

A PROPOS DE VALBIOTIS

VALBIOTIS est une entreprise française de Recherche & Développement engagée dans l’innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques. Ses produits sont destinés aux industriels de l’agro-alimentaire, et de l’industrie pharmaceutique. VALBIOTIS intervient notamment pour la prévention du diabète de type 2, de la NASH (stéatohépatite non-alcoolique), de l’obésité et des pathologies cardiovasculaires.

Créée début 2014 à La Rochelle, l’entreprise a noué de nombreux partenariats avec des centres académiques d’excellence en France et à l’étranger, dont l’Université de la Rochelle, le CNRS, et l’Université Clermont Auvergne située à Clermont-Ferrand. Ces accords lui permettent de bénéficier depuis sa création d’un fort effet de levier grâce notamment à des experts et partenaires techniques mobilisés sur ses projets. L’Entreprise est installée sur 3 sites en France – Périgny, La Rochelle (17) et Riom (63) – auxquels s’ajoute un bureau américain à Boston (MA).

Membre du réseau « BPI Excellence » et bénéficiant du label BPI « Entreprise Innovante », VALBIOTIS dispose aussi du statut « Jeune Entreprise Innovante » et a obtenu un appui financier important de l’Union Européenne pour ses programmes de recherche via l’obtention de Fonds Européen de Développement Économique Régional (FEDER).

www.valbiotis.com

Nom : VALBIOTIS

Code ISIN : FR0013254851

Code Mnémonique : ALVAL

1 Consultant externe IZ3 Consulting

2 Center for Disease Control and Prevention, Juillet 2018, www.cdc.gov/features/prediabetes-awareness-campaign/index.html

3 Eades C et al., The European Journal of Public Health, 2016

