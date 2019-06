VALBIOTIS : participe à la première édition des HealthTech Investor Days, organisée par France Biotech

Regulatory News:

VALBIOTIS (FR0013254851 – ALVAL / éligible PEA/PME) (Paris:ALVAL), entreprise française de Recherche & Développement engagée dans l’innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques, est sélectionnée pour participer à la première édition des HealthTech Investor Days, les 24 et 25 juin à Paris.

Cet événement à dimension internationale organisé par France Biotech, l’association des entrepreneurs de la santé, mobilise l’ensemble de l’écosystème de l’innovation : fleurons français et européens de la HealthTech (biotechs, medtechs, e-santé), groupes pharmaceutiques et investisseurs internationaux spécialistes de l’innovation en santé. Cette journée est placée sous le haut patronage de Monsieur Emmanuel MACRON, président de la République française.

« Nous sommes fiers d’être sélectionnés parmi les entreprises qui inventent la médecine de demain. Cette première édition des HealthTech Investor Days est une opportunité pour valoriser VALBIOTIS auprès d’acteurs internationaux de la santé, exposer notre stratégie de développement, ainsi que les étapes récemment franchies comme l’obtention des brevets de VALEDIA® (substance active : TOTUM-63) aux États-Unis et en Europe et la réussite de sa transposition industrielle en partenariat avec le Groupe Pierre Fabre. VALBIOTIS est la seule entreprise cotée à développer une nouvelle classe de produits hybrides dédiés à réduire le risque de pathologies métaboliques majeures », commente Jocelyn PINEAU, CFO de VALBIOTIS.

VALBIOTIS est une entreprise française de Recherche & Développement engagée dans l’innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques. Ses produits sont destinés aux acteurs de la santé. VALBIOTIS intervient notamment pour la prévention du diabète de type 2, de la NASH (stéatohépatite non-alcoolique), de l’obésité et des pathologies cardiovasculaires.

Créée début 2014 à La Rochelle, l’entreprise a noué de nombreux partenariats avec des centres académiques d’excellence en France et à l’étranger, dont l’Université de la Rochelle, le CNRS, et l’Université Clermont Auvergne située à Clermont-Ferrand. Ces accords lui permettent de bénéficier depuis sa création d’un fort effet de levier grâce notamment à des experts et partenaires techniques mobilisés sur ses projets. L’Entreprise est installée sur 3 sites en France – Périgny, La Rochelle (17) et Riom (63) – auxquels s’ajoute un bureau américain à Boston (MA).

Membre du réseau « BPI Excellence » et bénéficiant du label BPI « Entreprise Innovante », VALBIOTIS dispose aussi du statut « Jeune Entreprise Innovante » et a obtenu un appui financier important de l’Union Européenne pour ses programmes de recherche via l’obtention de Fonds Européen de Développement Économique Régional (FEDER). VALBIOTIS est une entreprise éligible au PEA-PME.

Toute l’information sur VALBIOTIS :

http ://valbiotis.com/

Nom : VALBIOTIS

Code ISIN : FR0013254851

Code Mnémonique : ALVAL

