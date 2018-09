VALBIOTIS : prépare une levée de fonds

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La consommation de trésorerie de Valbiotis liée aux activités opérationnelles a atteint 1,923 million d'euros au premier semestre 2018. Au 30 juin, la trésorerie s'élevait ainsi à près de 7,9 millions contre 10,6 millions au 31 décembre 2017. La biotech s'appuie ainsi aujourd'hui sur une situation financière lui permettant d'envisager la poursuite de ses développements jusqu'à la fin du premier semestre 2019.Dans ce contexte, le directoire a d'ores et déjà engagé une réflexion en vue d'assurer le financement nécessaire à la période postérieure à cette échéance et privilégie la réalisation d'une levée de fonds.La réalisation de cette opération permettrait de sécuriser la poursuite du plan de marche sur l'ensemble du portefeuille produits dont les perspectives scientifiques et commerciales ont été, aujourd'hui, démontrées.