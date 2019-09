VALBIOTIS : présente au congrès annuel de l'European Association for the Study of Diabetes (EASD) les résultats positifs d'une étude sur TOTUM-63, substance active de VALEDIA®, réalisée par le laboratoire CarMeN de Lyon

Regulatory News :

VALBIOTIS (Paris:ALVAL) (FR0013254851 – ALVAL / éligible PEA/PME), entreprise de Recherche & Développement engagée dans l’innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques, annonce la présentation d’une étude préclinique réalisée par le laboratoire CarMeN sur la substance active TOTUM-63 au 55e congrès de l’European Association for the Study of Diabetes, du 16 au 20 septembre 2019 à Barcelone (Espagne).

Cette étude préclinique évaluait l’effet de TOTUM-63 sur la sécrétion de certaines hormones jouant un rôle fondamental dans le métabolisme du glucose. Dans un modèle murin de maladie métabolique, TOTUM-63 a notamment corrigé complètement les concentrations d’insuline, de glucagon et de GLP-1 (Glucagon-Like Peptide-1) dans la veine porte, en réponse à une charge en glucose. Ces trois hormones sont centrales pour la régulation de la glycémie. Les données présentées renforcent ainsi la compréhension de TOTUM-63 et de son profil d’efficacité.

Cette étude apporte également la confirmation, par un laboratoire indépendant, des effets déjà démontrés1 sur la glycémie et le poids de TOTUM-63, substance active de VALEDIA®, produit dédié au contrôle de la glycémie chez les personnes prédiabétiques.

Béatrice MORIO-LIONDORE*, Directrice de recherches au sein du laboratoire de recherche CarMeN, commente : « Nous sommes très heureux de présenter cette étude au 55e congrès de l’EASD. Les résultats obtenus montrent des effets majeurs de TOTUM-63 sur le poids et le métabolisme du glucose dans ce modèle préclinique. Au-delà, notre étude avait pour but d’évaluer l’effet de TOTUM-63 sur les déséquilibres hormonaux associés aux maladies métaboliques. Nous montrons que TOTUM-63 corrige les taux sanguins de trois hormones clés du métabolisme du glucose : l’insuline et le glucagon, sécrétés par le pancréas, ainsi que le GLP-1, une hormone intestinale essentielle pour le contrôle de la glycémie et bien connue dans le domaine du diabète. »

Pascal SIRVENT, Directeur de la Discovery et de la Recherche préclinique et Translationnelle de VALBIOTIS ajoute : « Les résultats obtenus par l’équipe du laboratoire CarMen sont de grande valeur pour VALBIOTIS : en examinant l’échelon hormonal, cette étude ajoute un élément fondamental pour comprendre l’action de TOTUM-63 sur le métabolisme. Les effets hormonaux rapportés aujourd’hui sont cohérents avec l’amélioration des paramètres métaboliques que nous avons déjà largement observée, en préclinique comme en clinique avec TOTUM-63. Ces résultats témoignent clairement d’une action positive de TOTUM-63 sur le niveau d’hormones dont la sécrétion est altérée en situation de prédiabète ou de diabète. »

Le poster de cette étude est disponible sur le site Internet de VALBIOTIS : https://www.valbiotis.com/publications-scientifiques

A PROPOS DU LABORATOIRE CARMEN

Le laboratoire CarMeN – INSERM U1060/ INRA U1397/ Université Lyon1/ INSA de Lyon (dirigé par Hubert VIDAL) est un laboratoire biomédical de recherche dans le domaine des maladies cardiovasculaires, du métabolisme, de la diabétologie et de la nutrition. C’est un pôle d’excellence qui rassemble les principales forces de recherche dans les domaines du métabolisme, de la nutrition et des maladies cardiovasculaires à Lyon. Regroupant environ 180 personnes, chercheurs, enseignants, praticiens hospitaliers, et s’appuyant sur des plateformes de recherche clinique (CRNH, CIC) et technologique de pointe (génomique, lipidomique, imagerie), CarMeN offre un environnement unique pour la réalisation d’une véritable recherche translationnelle.

*Béatrice MORIO-LIONDORE est Directrice de recherches INRA au sein de l’équipe 3 (« Communication interorganite et diabète » dirigée par Jennifer RIEUSSET et Charles THIVOLET) du laboratoire de recherche CarMeN et a auparavant dirigé une équipe sur l’obésité dans l’unité de Nutrition Humaine de Clermont-Ferrand. Elle a publié plus de 90 articles et revues.

À propos de TOTUM-63, substance active de VALEDIA®

Le prédiabète est un enjeu de santé public grandissant dans le monde et reconnu par les organisations internationales telles que l’OMS, l’American Diabetes Association et la Fédération Internationale du Diabète. Sans prise en charge efficace, 70 à 90 % des prédiabétiques développeront un diabète de type 2.

VALEDIA® est le premier produit cliniquement prouvé, spécifiquement conçu pour aider les personnes prédiabétiques à réduire leur risque de développer un diabète de type 2. VALEDIA® est le seul produit contenant la substance active TOTUM-63, une combinaison unique et brevetée de 5 extraits de plantes, qui agissent en synergie pour cibler les mécanismes physiopathologiques du diabète de type 2.

TOTUM-63 a déjà démontré une parfaite tolérance et sécurité lors d’une étude clinique de Phase I/II menée chez des volontaires sains. Les résultats de l’étude internationale de Phase IIA, randomisée et contrôlée versus placebo, ont montré que TOTUM-63 réduit la glycémie à jeun et la glycémie à 2 heures, deux facteurs de risque du diabète du type 2, chez des personnes prédiabétiques. Chez ces sujets, qui présentaient en outre une hypertriglycéridémie et une obésité abdominale, TOTUM-63 a réduit significativement le poids corporel, le tour de taille, les triglycérides sanguins, l’index de stéatose hépatique (Fatty Liver Index), le LDL cholestérol ainsi que l’hypertension artérielle.

A PROPOS DE VALBIOTIS

VALBIOTIS est une entreprise de Recherche & Développement engagée dans l’innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques. Ses produits sont destinés aux acteurs de la santé. VALBIOTIS intervient notamment pour la prévention du diabète de type 2, de la NASH (stéatohépatite non-alcoolique), de l’obésité et des pathologies cardiovasculaires.

Créée début 2014 à La Rochelle, l’entreprise a noué de nombreux partenariats avec des centres académiques d’excellence en France et à l’étranger, dont l’Université de la Rochelle, le CNRS, et l’Université Clermont Auvergne située à Clermont-Ferrand. Ces accords lui permettent de bénéficier depuis sa création d’un fort effet de levier grâce à des experts et partenaires techniques mobilisés sur ses projets. L’Entreprise est installée sur 3 sites en France – Périgny, La Rochelle (17) et Riom (63) – auxquels s’ajoute un bureau américain à Boston (MA).

Membre du réseau « BPI Excellence » et bénéficiant du label BPI « Entreprise Innovante », VALBIOTIS dispose aussi du statut « Jeune Entreprise Innovante » et a obtenu un appui financier important de l’Union Européenne pour ses programmes de recherche via l’obtention de Fonds Européen de Développement Économique Régional (FEDER). VALBIOTIS est une entreprise éligible au PEA-PME.

