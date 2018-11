VALBIOTIS : récompensée pour son introduction en bourse aux INVESTOR AWARDS 2018

Regulatory News:

VALBIOTIS (Paris:ALVAL) (FR0013254851 – ALVAL / éligible PEA/PME), entreprise française de Recherche & Développement engagée dans l’innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques, annonce l’obtention du prix « Jeune talent » à la 18ème cérémonie des INVESTOR AWARDS, hier soir à Paris, qui récompense la meilleure introduction en bourse en 2017.

Cette récompense est attribuée à l’entreprise cotée préférée des investisseurs, parmi celles récemment introduites en bourse. Elle s’appuie sur les votes de 85 000 internautes, recueillis du 27 août au 31 octobre 2018 sur le portail Boursorama.com, en collaboration avec Opinion Way. Via cette enquête annuelle, les investisseurs, particuliers comme professionnels, déterminent quelles sociétés (cotées et de gestion) ont le mieux répondu à leurs attentes en matière d’innovation, de pédagogie, de performance financière, d’engagement environnemental ou encore de développement à l’international.

Vers la première solution au monde pour le prédiabète

Sébastien PELTIER, Président du Directoire de VALBIOTIS, commente : « Ce prix est une véritable reconnaissance et un encouragement fort à poursuivre notre ambition de révolutionner la prise en charge du prédiabète et la prévention des maladies métaboliques. La décision d’aller en bourse, trois ans seulement après la création de l’entreprise, était logique au vu de l’excellence des résultats de nos premiers travaux de recherche. Cette étape clé nous a permis d’accélérer le changement de dimension de VALBIOTIS, de créer une plateforme propriétaire de recherche préclinique près de Clermont-Ferrand, de débuter le développement clinique de VALEDIA® et de certains produits du pipeline ainsi que de renforcer l’équipe avec des compétences clés. »

VALBIOTIS a pour ambition d’obtenir la première allégation de santé propriétaire au monde revendiquant une efficacité sur la diminution du risque du diabète de type 2. Les résultats de Phase IIA de VALEDIA® dans cette indication sont attendus mi-2019, en vue d’une commercialisation en 2021.

Ce qu’ils en disent…

Jocelyn PINEAU, CFO de VALBIOTIS : « Cette récompense est l’occasion de remercier une fois encore nos collaborateurs, les partenaires de notre IPO et de notre développement actuel ainsi que les investisseurs, aussi bien institutionnels que particuliers. La majorité des fonds que nous avions rencontrés ont participé à l’introduction sur Alternext, qui a permis de lever 12,5 millions d’euros. Cette réussite est celle d’une équipe extrêmement motivée, porteuse d’un projet lisible, audacieuse et minutieuse dans la préparation. Cet état d’esprit continue à nous guider aujourd’hui. »

Laurent LEVY, Président du Directoire de NANOBIOTIX, Président du Conseil de Surveillance de VALBIOTIS : « Je suis très heureux pour l’équipe de VALBIOTIS. Ce prix confirme que les investisseurs sont sensibles aux projets associant la qualité scientifique à l’audace. Ces caractéristiques sont essentielles pour innover dans la santé et particulièrement vraies pour VALBIOTIS, qui construit un positionnement hautement prometteur et unique dans les maladies métaboliques. »

Yannick PETIT, PDG d’Allegra Finance : « Le contraste entre la jeunesse de la société et la robustesse de son projet, ses ambitions pionnières sur un marché aux enjeux colossaux et l’expérience de ses dirigeants nous ont motivés en tant que listing sponsor. Le modèle novateur de VALBIOTIS dans le secteur des sciences de la vie et sa précocité faisaient de son IPO une expérience inédite pour nous aussi. Les étapes franchies dans l’exécution du plan de développement ont confirmé nos espoirs. »

Stéphane RUIZ, Directeur Associé d’ACTIFIN : « L’entrée en bourse de VALBIOTIS a généré une forte mobilisation du marché, notamment des particuliers, à l’origine de la moitié des fonds levés. Une opération remarquable, pour une entreprise au positionnement inédit sur la place de Paris, couvrant une thématique grand public et pourtant non adressée : la prévention des maladies métaboliques. Nous sommes très fiers d’avoir contribué à ce succès. »

A PROPOS DE VALBIOTIS

VALBIOTIS est une entreprise française de Recherche & Développement engagée dans l’innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques. Ses produits sont destinés aux industriels de l’agro-alimentaire, et de l’industrie pharmaceutique. VALBIOTIS intervient notamment pour la prévention du diabète de type 2, de la NASH (stéatohépatite non-alcoolique), de l’obésité et des pathologies cardiovasculaires.

Créée début 2014 à La Rochelle, l’entreprise a noué de nombreux partenariats avec des centres académiques d’excellence en France et à l’étranger, dont l’Université de la Rochelle, le CNRS, et l’Université Clermont Auvergne située à Clermont-Ferrand. Ces accords lui permettent de bénéficier depuis sa création d’un fort effet de levier grâce notamment à des experts et partenaires techniques mobilisés sur ses projets. L’Entreprise est installée sur 3 sites en France – Périgny, La Rochelle (17) et Riom (63) – auxquels s’ajoute un bureau américain à Boston (MA).

Membre du réseau « BPI Excellence » et bénéficiant du label BPI « Entreprise Innovante », VALBIOTIS dispose aussi du statut « Jeune Entreprise Innovante » et a obtenu un appui financier important de l’Union Européenne pour ses programmes de recherche via l’obtention de Fonds Européen de Développement Économique Régional (FEDER).

Toute l’information sur VALBIOTIS :

www.valbiotis.com

Nom : VALBIOTIS

Code ISIN : FR0013254851

Code Mnémonique : ALVAL

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20181127005713/fr/