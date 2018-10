VALBIOTIS : renforcement du contrat de liquidité confié à la société PORTZAMPARC

Regulatory News:

VALBIOTIS (FR0013254851 – ALVAL / éligible PEA/PME) (Paris:ALVAL), entreprise française de Recherche & Développement engagée dans l’innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques, annonce le renforcement des moyens alloués au contrat de liquidité.

Conformément au contrat de liquidité signé le 29 mai 2017 confié par VALBIOTIS à la société de Bourse PORTZAMPARC, les moyens suivants ont été ajoutés au compte de liquidité en date du 19 septembre 2018 :

50.000,00 €

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

150.000,00 €

Apport complémentaire de 50.000,00 € en espèces le 26 décembre 2017

A PROPOS DE VALBIOTIS

VALBIOTIS est une entreprise française de Recherche & Développement engagée dans l’innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques. Ses produits sont destinés aux industriels de l’agro-alimentaire, et de l’industrie pharmaceutique. VALBIOTIS intervient notamment pour la prévention du diabète de type 2, de la NASH (stéatohépatite non-alcoolique), de l’obésité et des pathologies cardiovasculaires.

Créée début 2014 à La Rochelle, l’entreprise a noué de nombreux partenariats avec des centres académiques d’excellence en France et à l’étranger, dont l’Université de la Rochelle, le CNRS, et l’Université Clermont Auvergne située à Clermont-Ferrand. Ces accords lui permettent de bénéficier depuis sa création d’un fort effet de levier grâce notamment à des experts et partenaires techniques mobilisés sur ses projets. L’Entreprise est installée sur 3 sites en France – Périgny, La Rochelle (17) et Riom (63) – auxquels s’ajoute un bureau Américain à Boston (MA).

Membre du réseau « BPI Excellence » et bénéficiant du label BPI « Entreprise Innovante », VALBIOTIS dispose aussi du statut « Jeune Entreprise Innovante » et a obtenu un appui financier important de l’Union Européenne pour ses programmes de recherche via l’obtention de Fonds Européen de Développement Économique Régional (FEDER).

