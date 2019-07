VALBIOTIS : résultats positifs pour Valedia

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Valbiotis a annoncé les résultats positifs de l'étude de Phase IIA1 de Valedia (substance active : Totum-63), qui évaluait pour la première fois l'efficacité de ce produit, versus placebo, dans une population prédiabétique. Chez ces personnes, Valedia a réduit de manière significative la glycémie à jeun et la glycémie post-prandiale, les deux principaux facteurs de risque du diabète de type 2, respectivement critères principal et secondaire de l'étude. Valedia a également réduit le poids corporel et le tour de taille de manière significative.Grâce à ces résultats cliniques sans équivoque, Valedia devient le premier produit cliniquement validé, destiné aux personnes prédiabétiques, pour réduire plusieurs facteurs de risque du diabète de type 2.Ces résultats permettent le lancement concomitant des deux dernières études cliniques de Phase IIB (Reverse-IT et Prevent-IT), pour l'obtention, en Europe et en Amérique du Nord, de la première allégation de santé relative à la réduction du risque de diabète de type 2.Pour rappel, ce processus réglementaire ne requiert pas de Phase III. La mise sur le marché est prévue en 2021, conformément au plan de marche annoncé par l'Entreprise.Essais cliniques (Phases I, II, III)Phase I : test de la molécule à petite échelle sur les humains pour évaluer sa sécurité, sa tolérance, ses propriétés métaboliques et pharmacologiques.Phase II : évaluation de la tolérance et de l'efficacité sur plusieurs centaines de patients pour identifier les effets secondaires.Phase III : évaluation du rapport bénéfice / risque global auprès de plusieurs milliers de patients.