VALBIOTIS : s'attaque à la prévention de la Nash

Valbiotis a annoncé un nouveau champ d'application pour Valedia, étendu à la prévention de la Nash, une forme sévère et avancée de la stéatose hépatique. Ce nouveau champ d'application est basé sur un ensemble de résultats révélés aujourd'hui qui démontrent le potentiel clinique pour la réversion de la stéatose hépatique non alcoolique, en prévention de la Nash. Ils permettent le lancement d'études cliniques de Phase II sur cet objectif, en complément des études en cours pour la réduction du risque de diabète de type 2.Ce nouveau champ d'application conforte Valedia dans son statut de produit précurseur pour de nouvelles stratégies de prévention des maladies métaboliques sévères, spécifiquement centrées sur les facteurs de risque de ces maladies.En complément du prédiabète, Valedia serait le premier produit destiné aux sujets présentant une stéatose hépatique, stade précoce des atteintes métaboliques du foie ou NAFLD (hépatopathie non alcoolique), en amont des stades sévères comme la Nash. On estime aujourd'hui que ces atteintes métaboliques affectent 25% de la population mondiale et sont en pleine expansion.