VALBIOTIS : sélectionnée par les sessions scientifiques de l'American Diabetes Association, pour présenter de nouvelles données sur TOTUM-63 pour la prévention des maladies métaboliques

VALBIOTIS (Paris:ALVAL) (FR0013254851 – ALVAL / éligible PEA/PME), entreprise française de Recherche & Développement engagée dans l’innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques, annonce de nouveaux résultats précliniques pour TOTUM-63 obtenus de manière indépendante par l’Université de Leiden (Pays-Bas). Dans un modèle murin caractéristique du prédiabète, TOTUM-63 réduit l’inflammation dans le tissu adipeux viscéral, l’un des mécanismes pathologiques à l’origine des maladies métaboliques, notamment du diabète de type 2. Par ailleurs, l’étude a également confirmé l’efficacité de TOTUM-63 sur le métabolisme des glucides et des lipides dans ce modèle préclinique. Déjà sélectionnée en 2016 et 2017, VALBIOTIS participera pour la 3ème fois aux sessions scientifiques de l’American Diabetes Association, qui se tiendront du 7 au 11 juin à San Francisco.

« Cette étude de l’Université de Leiden est scientifiquement importante : elle révèle un nouvel effet de TOTUM-63, substance active de VALEDIA®, sur l’inflammation du tissu adipeux viscéral qui complète le mode d’action multi-cibles de TOTUM-63. Sur le plan clinique, comme nous l’avons déjà annoncé, nous attendons avec impatience les résultats de l’étude clinique internationale de Phase IIA de VALEDIA® prévus avant le 31 juillet 2019 », commente Sébastien PELTIER, Président du Directoire de VALBIOTIS.

Une action anti-inflammatoire au niveau du tissu adipeux viscéral

« L'obésité, chez l'Homme comme chez la souris, entraîne à la fois une augmentation et une activation des macrophages dans le tissu adipeux viscéral. Ces cellules immunitaires sont impliquées dans l'entretien d'une inflammation métabolique à bas-bruit se traduisant par une diminution de la capacité de l'organisme à répondre à l'insuline. En réduisant cette inflammation et en améliorant la sensibilité à l'insuline dans le tissu adipeux, TOTUM-63, la substance active de VALEDIA®, contribuerait à réduire le relargage des lipides dans la circulation sanguine », précise le Dr Bruno GUIGAS, chercheur à l’Université de Leiden (Pays-Bas) et coordinateur de l’étude.

La mise en évidence de ce nouvel effet sur le tissu adipeux viscéral enrichit le mode d'action multi-cibles de TOTUM-63 déjà présenté en 2018 au congrès de l’European Association for the Study of Diabetes (EASD). Le mode d’action de TOTUM-63 combinerait déjà la préservation du pancréas, l’amélioration de la signalisation de l’insuline dans le muscle et le tissu adipeux, la réduction de la stéatose hépatique et l’amélioration de la composition du microbiote intestinal.

À propos de TOTUM-63, substance active de VALEDIA®

Le prédiabète est un enjeu de santé public grandissant dans le monde et reconnu par les organisations internationales. Sans prise en charge efficace, 70 à 90 % des prédiabétiques développeront un diabète de type 2.

VALEDIA® serait la première solution naturelle et basée sur des résultats cliniques, spécifiquement conçue pour les personnes prédiabétiques. VALEDIA® contient la substance active TOTUM-63, une association unique et brevetée de 5 extraits de plantes, avec un haut potentiel pour cibler les mécanismes physiopathologiques du diabète de type 2.

Le lancement de VALEDIA® est prévu en 2021, avec une allégation de santé relative à la réduction du risque de diabète de type 2.

TOTUM-63 a déjà apporté une preuve de sécurité et d’efficacité chez l’Homme volontaire sain lors d’une étude clinique de Phase I/II. Les résultats d’une première étude internationale, de Phase IIA, sont attendus avant le 31 juillet 2019.

A PROPOS DE VALBIOTIS

VALBIOTIS est une entreprise française de Recherche & Développement engagée dans l’innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques. Ses produits sont destinés aux acteurs de la santé. VALBIOTIS intervient notamment pour la prévention du diabète de type 2, de la NASH (stéatohépatite non-alcoolique), de l’obésité et des pathologies cardiovasculaires.

Créée début 2014 à La Rochelle, l’entreprise a noué de nombreux partenariats avec des centres académiques d’excellence en France et à l’étranger, dont l’Université de la Rochelle, le CNRS, et l’Université Clermont Auvergne située à Clermont-Ferrand. Ces accords lui permettent de bénéficier depuis sa création d’un fort effet de levier grâce notamment à des experts et partenaires techniques mobilisés sur ses projets. L’Entreprise est installée sur 3 sites en France – Périgny, La Rochelle (17) et Riom (63) – auxquels s’ajoute un bureau américain à Boston (MA).

Membre du réseau « BPI Excellence » et bénéficiant du label BPI « Entreprise Innovante », VALBIOTIS dispose aussi du statut « Jeune Entreprise Innovante » et a obtenu un appui financier important de l’Union Européenne pour ses programmes de recherche via l’obtention de Fonds Européen de Développement Économique Régional (FEDER). VALBIOTIS est une entreprise éligible au PEA-PME.

