Valbiotis : annonce le succès d'une étude de phase I/II

11/09/2018 | 17:52

Valbiotis, entreprise spécialisée dans la recherche pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques, annonce ce jour le succès de son étude clinique de Phase I/II menée sur le LpD64 chez des personnes en surpoids ou obèses.



Lancée en 2017, cette étude avait deux objectifs : valider la tolérance et la sécurité du LpD64 sur des paramètres biologiques sanguins, urinaires et hémodynamiques, et apporter une preuve de concept d'efficacité chez des personnes obèses.



'Les résultats valident la tolérance et la sécurité de LpD64 sur la population cible. L'effet important obtenu sur la sensibilité à l'insuline associé à une amélioration du profil lipidique sont très encourageants. Ces résultats significatifs permettent de valider le lancement de la Phase II de développement clinique, dernière étape avant la soumission d'un dossier de demande d'allégation santé auprès des autorités européennes et nord-américaines', explique Valbiotis.





