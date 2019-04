Valbiotis : deux subventions pour un total de 886.000 euros

02/04/2019 | 17:59

Le groupe Valbiotis annonce avoir obtenu deux subventions publiques, pour un montant total de plus de 886.000 euros.



La première a été accordée par la Région Nouvelle-Aquitaine (536 866 euros), et la seconde par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et l'État dans le cadre du Programme d'Investissements d'Avenir (350 000 euros).



'Ces deux financements publics non dilutifs contribueront à développer les activités en forte croissance de Marketing et Business Development pour Valedia et à poursuivre les travaux de R&D sur ce produit innovant, conçu pour aider les prédiabétiques à réduire leur risque de diabète de type 2', explique Valbiotis.





