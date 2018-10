Valbiotis : lancement d'une augmentation de capital

01/10/2018 | 18:13

Valbiotis annonce ce lundi soir le lancement d'une augmentation de capital par émission d'actions nouvelles ordinaires (avec suppression du droit préférentiel de souscription), via un placement privé auprès d'investisseurs qualifiés, pour un montant maximal équivalent à 20% du capital.



Les fonds levés permettront notamment à Valbiotis d'accélérer son déploiement sur le plan marketing et business development, de poursuivre ses travaux de recherche préclinique sur Valedia, et de préparer le lancement d'études cliniques.





