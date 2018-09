Valbiotis : nouvelle plateforme de recherche à Riom

19/09/2018 | 13:25

Après 10 mois de travaux, Valbiotis annonce le lancement de sa nouvelle plateforme de Discovery et de Recherche Préclinique à Riom, équipée par du matériel de dernière génération et aménagée sur un centre préclinique précédemment exploité par MSD.



Elle permet de mener toutes les études précliniques nécessaires à la mise sur le marché des produits du portefeuille actuel, et de générer de nouveaux principes actifs innovants, basés sur le végétal, dans les maladies métaboliques.



'Cet outil nous permet à la fois d'accélérer le rythme de nos innovations et de garantir une propriété intellectuelle exclusive. Sa réussite concrétise l'engagement pris lors de notre introduction en bourse il y a un an', commente le CEO Sébastien Peltier.



