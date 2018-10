Valbiotis : nouvelles données en vue de l'allégation de santé

04/10/2018 | 10:20

Valbiotis, entreprise française de R & D spécialisée dans la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques, annonce ce jour de nouveaux résultats in vivo sur Valedia, sélectionnées par le 54ème Congrès annuel de l'EASD, qui seront intégrés au dossier de demande d'allégation soumis aux autorités réglementaires américaines et européennes.



'Dans des modèles cliniquement pertinents, TOTUM-63, le principe actif de Valedia, maintient la capacité de sécrétion d'insuline par le pancréas, dont la perte est une des causes du diabète de type 2. Des données additionnelles précisent l'action de Valedia sur l'insulino-résistance dans le muscle squelettique et le tissu adipeux, ainsi que les bénéfices du produit sur la dysbiose intestinale et la fonction hépatique. Le mode d'action innovant de Valedia couvre ainsi 5 organes cibles pour la réduction du risque du diabète de type 2', détaille Valbiotis.





