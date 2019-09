Valbiotis : présente les résultats d'une étude à Barcelone

16/09/2019 | 17:52

Le groupe Valbiotis annonce ce lundi soir la présentation d'une étude préclinique réalisée par le laboratoire CarMeN sur la substance active TOTUM-63, au 55e congrès de l'European Association for the Study of Diabetes, du 16 au 20 septembre 2019 à Barcelone.



Cette étude préclinique évaluait l'effet de TOTUM-63 sur la sécrétion de certaines hormones jouant un rôle fondamental dans le métabolisme du glucose. “Dans un modèle murin de maladie métabolique, TOTUM-63 a notamment corrigé complètement les concentrations d'insuline, de glucagon et de GLP-1 (Glucagon-Like Peptide-1) dans la veine porte, en réponse à une charge en glucose. Ces trois hormones sont centrales pour la régulation de la glycémie. Les données présentées renforcent ainsi la compréhension de TOTUM-63 et de son profil d'efficacité”, précise Valbiotis.



Cette étude apporte également la confirmation, selon le groupe, des effets sur la glycémie et le poids de TOTUM-63, substance active de Valedia, un produit dédié au contrôle de la glycémie chez les personnes prédiabétiques.





