Valbiotis : recrute une nouvelle directrice du développement

08/10/2018 | 17:55

Valbiotis annonce ce lundi soir le recrutement de Murielle Cazaubiel au poste de directrice du développement et des affaires médicales.



Elle a notamment été créatrice et directrice générale de Biofortis Mérieux NutriSciences Europe. Murielle Cazaubiel a pris ses fonctions le 1er octobre.



'Murielle Cazaubiel aura pour principales missions : le développement clinique des produits du portefeuille en relation avec les autorités de santé, notamment la FDA (Food and Drug Administration, États-Unis) ; l'accès au marché, pour envisager un remboursement des produits, notamment de Valedia, par les complémentaires santé et/ou les systèmes de santé nationaux ; le développement industriel en lien avec Pierre Fabre (...), la gestion des affaires réglementaires et de la qualité des produits ; le développement et la valorisation des travaux réalisés sur le microbiote intestinal ; l'animation des relations de Valbiotis avec les leaders d'opinion cliniciens, la communauté médicale, les différents réseaux sectoriels et les autorités de santé', détaille Valbiotis.





