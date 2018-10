Valbiotis : succès de l'augmentation de capital de 2,3 ME

02/10/2018 | 10:05

Valbiotis annonce ce mardi matin le succès de son augmentation de capital, 'par placement privé réalisé auprès d'investisseurs qualifiés et effectuée par construction accélérée d'un livre d'ordres' pour un montant d'environ 2,3 millions d'euros.



Dans ce cadre, Valbiotis procédera à l'émission de 505.606 actions ordinaires nouvelles, représentant 13,9% du capital avant opération et 12,2% après.



'Ces nouveaux fonds, en complément de notre trésorerie actuelle, vont nous permettre de continuer à développer la Société et de dérouler notre plan stratégique en vue d'une mise sur le marché de VALEDIA dès 2021, tout en poursuivant le développement de 3 autres produits du portefeuille', explique Sébastien Peltier, président du directoire de Valbiotis.





