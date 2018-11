Valbiotis : Invest Securities reste à 'achat'

12/11/2018 | 11:10

Invest Securities réaffirme son opinion 'achat' sur Valbiotis mais abaisse son objectif de cours de 16 à 11 euros, suite à une communication qui ouvre la voie à un nouveau champ d'application pour Valedia dans la prévention de la NASH.



Il explique que des résultats précliniques de VAL-63 ainsi que des nouvelles données cliniques issues de la phase I/II évaluant Valedia dans le pré-diabète confirment le potentiel du principe actif Totum-63 dans la diminution du risque de NASH.



'Bien que ces résultats prometteurs devront être confirmés chez l'homme, ils valident l'entrée en 2019 de VAL-63 en phase IIa dans la prévention de la NASH', poursuit l'analyste qui actualise son modèle de valorisation sur plusieurs éléments.



