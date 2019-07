Vale : Brésil/Catastrophe du Minas Gerais-Vale reconnu coupable des dégâts

(Ajoute communiqué de Vale §3)

BRASILIA, 10 juillet (Reuters) - La justice brésilienne a reconnu mardi le groupe minier brésilien Vale coupable des dégâts provoqués par la rupture d'une digue sur une exploitation minière le 25 janvier dernier, qui avait fait au moins 240 morts.

Vale est tenu de remédier à tous les dégâts, mais le juge chargé de l'affaire n'a pas fixé de montant d'indemnités financières, a déclaré le tribunal de l'Etat du Minas Gerais sur son site internet. Les 11 milliards de reais (2,58 milliards d'euros) d'avoirs de Vale d'ores et déjà bloqués par les tribunaux vont rester gelés, a ajouté le tribunal.

Dans un communiqué, Vale a réaffirmé son "plein engagement à des compensations équitables et rapides pour les dommages causés aux familles, aux infrastructures de la communauté et à l'environnement".

Le barrage qui s'était rompu en janvier sur le site d'extraction de minerai de fer de Corrego do Feijao avait libéré un torrent de boue qui avait emporté des bâtiments et des installations de la société minière, ainsi que des habitations de la localité voisine, Brumadinho. (Jake Spring et Marta Nogueira; Eric Faye pour le service français, édité par Jean Terzian)