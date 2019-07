Valeo : Invest Securities abaisse sa cible, reste à 'achat'

03/07/2019 | 09:13

Invest Securities abaisse son objectif de cours de 36 à 31 euros sur Valeo, tout en réaffirmant sa recommandation 'achat' au regard du potentiel de valorisation de +14% après révision de ses estimations de BNA pour 2019/20/21 (-22%, -19% et -22% respectivement).



'La publication du premier semestre 20119 devrait ressortir sous la guidance annuelle 2019 de marge d'EBITA (5,8% à 6,5%), toujours pénalisée par la baisse des marchés automobiles au deuxième trimestre et par la croissance en comparable négative de Valeo', prévient-il.



En raison de la poursuite de ce recul de la production automobile mondiale, particulièrement en Chine, le bureau d'études abaisse donc à nouveau ses estimations 2019 tout en conservant une trajectoire de rebond à partir du second semestre 2019.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.