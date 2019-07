AI for Humanity : les industriels…

Dans ce manifeste, les 8 groupes mondiaux partagent une vision stratégique commune de l'IA

Les signataires vont établir un diagnostic commun d'ici septembre 2019 afin de le partager avec les décideurs politiques et définir, d'ici la fin d'année, un plan d'action coordonné avec l'écosystème français de l'IA, invitant à les rejoindre tous les acteurs, publics ou privés, qui partagent cette vision stratégique commune de l'IA

Faire de l'IA une source de croissance et d'emploi au service de l'industrie

Fondant leur croissance sur l'innovation, les huit groupes, engagés dans la transformation digitale, se sont concertés pour définir une base stratégique commune en matière d'IA, afin d'établir des positions de premier plan sur leurs marchés au niveau international. Les industriels engagent un travail commun sur les enjeux posés par le développement des technologies en IA, adaptées aux besoins industriels, en particulier en matière de données massives, critiques pour la compétitivité.

L'objectif est d'atteindre plus rapidement une masse critique sur les sujets de recherche prioritaires.

Une IA de confiance, explicable voire certifiable

Dans ce manifeste pour l'Intelligence Artificielle au service de l'industrie, les signataires identifient des thématiques d'intérêt commun, propres à l'utilisation de l'IA dans des environnements industriels : la confiance, l'explicabilité voire la certification de l'IA, les systèmes embarqués (c'est-à-dire des systèmes électroniques autonomes utilisés pour réaliser une tâche), l'IA pour la conception, la simulation, le développement, les tests et la logistique, l'IA appliquée à la maintenance et l'industrie 4.0, ou encore la problématique de la très haute performance, la fiabilité, la robustesse, et, plus généralement l'IA dans les systèmes critiques.

Le manifeste : un engagement des industriels dans une démarche d'innovation ouverte

Face à l'accélération de la transformation digitale, dans un environnement soumis à une forte concurrence internationale et à des impératifs croissants en matière de cybersécurité, les signataires appellent à des actions coordonnées, d'abord entre industriels, puis entre industriels et académiques, et entre industriels et décideurs politiques. Cette approche d'innovation ouverte a pour objectif de mutualiser les moyens de recherche et de développement, d'accroître la visibilité des usages de l'IA dans l'industrie tout en favorisant le recrutement des meilleurs talents en France.

Une fois le diagnostic commun établi, les signataires le partageront avec les décideurs politiques afin de définir, d'ici la fin d'année, les actions concrètes pouvant être mises en œuvre à leur niveau et coordonnées au niveau national avec l'ensemble de l'écosystème français de l'IA. Tous les acteurs qui partagent cette même vision stratégique, qu'ils soient privés ou publics, sont ainsi invités à rejoindre l'initiative.

Par ce manifeste, les industriels signataires souhaitent collectivement répondre au besoin de souveraineté lié à la maîtrise de l'IA, aussi bien dans sa dimension économique (l'indépendance technologique des entreprises françaises présentes à l'international) que de souveraineté nationale (une des quatre priorités identifiées dans le rapport Villani).

Pour en savoir plus sur AI for Humanity : https://www.aiforhumanity.fr/

A propos d'Air Liquide

Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l'industrie et la santé. Présent dans 80 pays avec environ 66 000 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,6 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l'énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d'Air Liquide et sont au coeur du métier du Groupe depuis sa création en 1902.

Air Liquide a pour ambition d'être un leader de son industrie, d'être performant sur le long terme et de contribuer à un monde plus durable. Sa stratégie de transformation centrée sur le client vise une croissance rentable dans la durée. Elle s'appuie sur l'excellence opérationnelle et la qualité des investissements, de même que sur l'innovation ouverte et l'organisation en réseau mise en place par le Groupe à l'échelle mondiale. Grâce à l'engagement et l'inventivité de ses collaborateurs pour répondre aux enjeux de la transition énergétique et environnementale, de la santé et de la transformation numérique, Air Liquide crée encore plus de valeur pour l'ensemble de ses parties prenantes.

Le chiffre d'affaires d'Air Liquide s'est élevé à 21 milliards d'euros en 2018. Ses solutions pour protéger la vie et l'environnement représentent plus de 40 % de ses ventes. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40, EURO STOXX 50 et FTSE4Good.

A propos de Dassault Aviation

Avec plus de 10 000 avions militaires et civils livrés dans plus de 90 pays depuis un siècle, Dassault Aviation dispose d'un savoir-faire et d'une expérience reconnus dans la conception, le développement, la vente et le support de tous les types d'avion, depuis l'appareil de combat Rafale jusqu'à la famille de business jets haut de gamme Falcon en passant par les drones militaires. En 2018, le chiffre d'affaires de Dassault Aviation s'est élevé à 5,1 milliards d'euros. Le Groupe compte 11 500 collaborateurs.

https://www.dassault-aviation.com

Twitter : @Dassault_OnAir

A propos d'EDF

Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l'ensemble des métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce, la vente d'énergies et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé sur l'énergie nucléaire, l'hydraulique, les énergies nouvelles renouvelables et le thermique. Le Groupe participe à la fourniture d'énergies et de services à environ 39,8 millions de clients(1), dont 29,7 millions en France. Il a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires consolidé de 69 milliards d'euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.

(1) Les clients sont décomptés fin 2018 par site de livraison ; un client peut avoir deux points de livraison : un pour l'électricité et un autre pour le gaz.

A propos de Renault

Constructeur automobile depuis 1898, le Groupe Renault est un groupe international présent dans 134 pays qui a vendu près de 3,9 millions de véhicules en 2018. Il réunit aujourd'hui plus de 180 000 collaborateurs, dispose de 36 sites de fabrication et 12 700 points de vente dans le monde.

Pour répondre aux grands défis technologiques du futur et poursuivre sa stratégie de croissance rentable, le groupe s'appuie sur son développement à l'international. Il mise sur la complémentarité de ses cinq marques (Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine et LADA), le véhicule électrique et son alliance unique avec Nissan et Mitsubishi Motors. Avec une équipe 100% Renault engagée depuis 2016 dans le championnat du monde de Formule 1, la marque s'implique dans le sport automobile, véritable vecteur d'innovation et de notoriété.

A propos de Safran

Safran est un groupe international de haute technologie opérant dans les domaines de la propulsion et des équipements aéronautiques, de l'espace et de la défense. Implanté sur tous les continents, le Groupe emploie plus de 92 000 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 21 milliards d'euros en 2018. Safran occupe, seul ou en partenariat, des positions de premier plan mondial ou européen sur ses marchés. Pour répondre à l'évolution des marchés, le Groupe s'engage dans des programmes de recherche et développement qui ont représenté en 2018 des dépenses d'environ 1,5 milliard d'euros.

Safran est une société cotée sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 et Euro Stoxx 50.

Pour plus d'informations : www.safran-group.com / Suivez @Safran sur Twitter

A propos de Thales

Ceux qui font avancer le monde s'appuient sur Thales. Nous sommes aux côtés de ceux qui ont de grandes ambitions : rendre le monde meilleur et plus sûr. Riches de la diversité de leurs expertises, de leurs talents, de leurs cultures, nos équipes d'architectes conçoivent un éventail unique de solutions technologiques d'exception, qui rendent demain possible dès aujourd'hui. Du fond des océans aux profondeurs du cosmos ou du cyberespace, nous aidons nos clients à maîtriser des environnements toujours plus complexes pour prendre des décisions rapides, efficaces, à chaque moment décisif. Fort de 80 000 collaborateurs dans 68 pays, Thales a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 19 milliards d'euros (sur une base pro forma intégrant Gemalto).

www.thalesgroup.com / Twitter : @Thalesgroup

A propos de Total

Total est un acteur majeur de l'énergie, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l'électricité bas carbone. Nos 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus abordable, plus propre et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, notre ambition est de devenir la major de l'énergie responsable.

A propos de Valeo

Valeo est un équipementier automobile, partenaire de tous les constructeurs dans le monde. Entreprise technologique, Valeo propose des systèmes et équipements permettant la réduction des émissions de CO2 et le développement de la conduite autonome. Avec 2 milliards € investis en Recherche & Développement en 2018, l'innovation est au cœur de sa stratégie.

Déjà leader mondial de la production de capteurs d'assistance à la conduite, Valeo est en train de devenir l'un des acteurs majeurs de l'Intelligence Artificielle appliquée à l'automobile. En 2018, Valeo a enregistré 1 milliard € de prise de commandes pour des technologies intégrant de l'IA. Valeo, qui compte 200 experts en intelligence artificielle, a créé en 2017, Valeo.ai, le premier centre mondial de recherche fondamentale entièrement dédiée à l'IA appliquée à l'automobile.

CONTACTS PRESSE

Air Liquide

+33 (0)1 40 62 58 49

media@airliquide.com

Dassault Aviation

Communication institutionnelle

Mathieu Durand

+33 (0)1 47 11 85 88

mathieu.durand@dassault-aviation.com

EDF

+33 (0)1 40 42 46 37

service-de-presse@edf.fr

Groupe Renault

Vanessa LOURY

+33 (0)1 76 84 52 94

vanessa.loury@renault.com

Safran

Quitterie de BREBISSON

+33 (0)1 40 60 84 40

quitterie.de-brebisson@safrangroup.com

Thales

Alice Pruvot

+33(0)1 57 77 89 52

alice.pruvot@thalesgroup.com

Total

Media Relations: +33 1 47 44 46 99 l presse@total.com l @TotalPress

Investor Relations: +44 (0)207 719 7962 l ir@total.com

Valeo

43 rue Bayen 75017 Paris

07 64 56 85 48 | 06 81 73 83 41

press-contact.mailbox@valeo.com