La moitié des modèles VW en Allemagne sont aux nouvelles normes de pollution

Le constructeur automobile allemand n'a obtenu d'autorisation que pour sept modèles sur les 14 principaux qui composent sa gamme, alors qu'une nouvelle réglementation impose que les véhicules vendus dans l'Union européenne soient homologués WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure; Procédure d'essai mondiale harmonisée pour les voitures particulières et véhicules utilitaires légers).

"Les nouveaux tests sont plus fastidieux et prennent deux à trois fois plus de temps que par le passé, même les modèles à édition limitée doivent être testés séparément", a déclaré Thomas Zahn, directeur des ventes et du marketing pour les voitures de tourisme chez Volkswagen.

"Les mois à venir seront difficiles pour nous", a-t-il ajouté.

La Golf, le modèle le plus vendu de Volkswagen, figure parmi les véhicules en attente d'homologation, a-t-il précisé, ajoutant que ce modèle devrait passer les tests WLTP d'ici la fin septembre.

Les livraisons de voitures devraient ralentir en septembre et en octobre avant un rebond sur les deux derniers mois de l'année.

"Nous nous attendons à des livraisons très fortes en décembre", a déclaré Thomas Zahn.

Daimler, Volkswagen et l'équipementier automobile Valeo ont abaissé ce mois-ci leurs prévisions de bénéfices, évoquant les tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis ainsi que l'entrée en vigueur de ces nouvelles normes de test pour les émissions polluantes.

Selon les analystes d'Evercore ISI, les retards de la marque VW dus aux tests WLTP semblent maîtrisés puisque le constructeur automobile n'a pas eu recours à des rabais importants pour soutenir ses ventes.

Ils estiment cependant, dans une note, que ces retards entraîneront une baisse de la rentabilité de la marque à environ 2% au troisième trimestre, contre 5,5% au deuxième trimestre.

(Edward Taylor; Claude Chendjou pour le service français, édité par Bertrand Boucey)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv DAIMLER 0.05% 56.68 -19.96% VALEO -0.23% 39.49 -36.39% VOLKSWAGEN 0.14% 143.5 -13.99%