VALEO et FAURECIA distingués par Barclays, MICHELIN dégradé

Dans le cadre d’une note sectorielle, Barclays a distribué les bons et les mauvais points aux équipementiers automobiles français. A ce jeu-là, ce sont Valeo (-1,42 % à 23,53 euros) et Faurecia (-1,10 % à 35,99 euros) qui remportent la mise, tandis que Michelin (-2,42% à 95,16 euros) ressort grand perdant.Dans le détail, Barclays a dégradé sa recommandation de Surpondérer à Pondérer en ligne sur le titre Michelin, tout en relevant son objectif de cours de 90 à 105 euros. Cette décision ne signifie pas que le fabricant de pneumatiques est un mauvais élève. Le broker souligne, effet, le groupe de Clermont-Ferrand offre un profil relativement défensif au sein du marché européen du pneu, ainsi qu'une visibilité décente sur sa génération de free cash flow.Néanmoins, l'analyste peine à trouver de nouveaux catalyseurs positifs à court terme pour le titre. De plus, l'analyste estime que la valorisation actuelle reflète déjà en grande partie ses attentes que ses anticipations pour 2021 sont au dessus du consensus.De son côté, Valeo bénéfice d'un traitement bien plus favorable. Barclays a relevé sa recommandation de Pondérer en ligne à Surpondérer sur le titre, tout en augmentant son objectif de cours de 15 à 30 euros. Le bureau explique que l'action de l'équipementier automobile accuse toujours l'un des plus importants replis (plus de 20%) depuis le début de l'année au sein du secteur.Par ailleurs, il identifie plusieurs catalyseurs haussiers qui soutiendront la valeur dans les prochains mois, notamment l'accent mis sur l'électrification des gammes en Europe, un domaine dans lequel Valeo a une carte à jouer.Enfin, Faurecia vient seconder Valeo du côté des gagnants de l'étude. Barclays est toujours à l'Achat sur la valeur, et a même relevé son objectif de cours de 40 à 45 euros sur la valeur. Le broker constate que la résilience du groupe demeure forte dans un contexte extrêmement difficile.La gestion proactive de la structure de coûts au cours des 18 derniers mois a payé, ajoute l'analyste, qui s'attend à ce que Faurecia affiche une marge opérationnelle de 3,5 % cette année (dans son scénario de base) ou 2,7 % (dans son pire scénario), une performance impressionnante comparée à ses pairs européens .