VALEO : lourde perte au premier semestre

Valeo a dévoilé mardi soir ses résultats au titre du premier semestre 2020. Ainsi, l’équipementier automobile a dégagé une perte nette (part du groupe) de 1,215 milliard d'euros sur la période, contre un bénéfice net de 162 millions d’euros un an plus tôt. Les comptes sont plombés par des charges non récurrentes à hauteur de 622 millions d’euros liées à la crise du Covid-19.De son côté, la marge opérationnelle (hors la quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence) ressort à -840 millions d'euros (-263% sur un an), d'où il découle une marge de -11,9% (-17,2 points sur un an).Le chiffre d'affaires consolidé du 1er semestre 2020 s'élève à 7,058 milliards d'euros, en retrait de 28 % à périmètre et taux de change constants par rapport à la même période en 2019. Le groupe met en avant une " forte surperformance " étant donné la baisse de 35 % du marché.Les mesures prises par Valeo ont permis de réduire les coûts de 570 millions d'euros par rapport au 1er semestre 2019 (dont 90 % au 2ème trimestre) et de baisser les investissements et les stocks bruts à hauteur de 384 millions d'euros.Concernant ses perspectives, Valeo a retenu les hypothèses d'IHS sur le second semestre à savoir une baisse de la production automobile de 10 %. Dans ce cadre, il vise la poursuite d'une forte surperformance par région de production, un Ebitda à environ 10 % du chiffre d'affaires et un cash flow libre supérieur à 400 millions d'euros.