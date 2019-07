VALEO : maintient ses objectifs 2019

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Valeo a fait part mercredi soir des résultats financiers de son premier semestre 2019. Ainsi, l'équipementier automobile a réalisé sur la période un bénéfice net (part du groupe) de 162 millions d'euros (contre 453 millions d’euros un an plus tôt) et un Ebitda de 1,22 milliard d'euros (contre 1,34 milliard un an plus tôt). Il en découle une marge idoine de 12,5% du chiffre d'affaires contre 13,6% lors du premier semestre 2018.Quant au chiffre d'affaires consolidé, il s'établit à 9,78 milliards d'euros au premier semestre 2019, en baisse de 1% en données publiées sur un an." Dans un marché automobile en baisse de 7% au premier semestre, nous avons démontré notre capacité à accélérer notre surperformance, qui est de 4 points et à améliorer notre rentabilité après le point bas enregistré au second semestre 2018 ", a déclaré Jacques Aschenbroich, le PDG de Valeo." Malgré une baisse globale du marché de l'ordre de 4% en 2019, l'ensemble des actions lancées pour réduire structurellement nos coûts et nos investissements nous permet de confirmer notre objectif de marge opérationnelle (hors la quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence), ce qui implique une marge opérationnelle au moins égale à 6,3% au second semestre et la poursuite de la génération de cash flow libre ", a ajouté le dirigeant.