Valeo : Assemblée Générale 2019 de Valeo

Elle a approuvé les comptes de l'exercice 2018 publiés le 21 février 2019 et a décidé la distribution d'un dividende de 1,25€ par action, identique à celui versé au titre de l'exercice 2017, correspondant à un taux de distribution de 54 %. Ce dividende sera détaché de l'action le 30 mai 2019, avec une date de référence (record date) fixée au 31 mai 2019 et sera mis en paiement à compter du 3 juin 2019.

L'Assemblée générale a renouvelé le mandat d'administrateur de Jacques Aschenbroich et nommé Olivier Piou et Patrick Sayer en qualité d'administrateurs pour une durée de quatre ans, en remplacement de Pascal Colombani et Michel de Fabiani dont les mandats arrivaient également à échéance et qui n'en n'avaient pas sollicité le renouvellement. Le Président-Directeur Général leur a exprimé, en son nom et celui de tous les membres du Conseil d'administration, ses vifs remerciements pour leur participation active et fructueuse aux travaux du Conseil d'administration et de ses comités, et plus particulièrement à Pascal Colombani qui a contribué, en tant que Président du Conseil d'administration pendant 7 ans, de 2009 à 2016, à la croissance spectaculaire de Valeo.

L'Assemblée générale a approuvé la rémunération versée au Président-Directeur Général en 2018 ainsi que les éléments de la politique de rémunération qui lui sera applicable en 2019.

Par ailleurs, les actionnaires ont renouvelé les autorisations et délégations financières au Conseil d'administration en matière de rachat d'actions et d'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières et donné une nouvelle autorisation d'attribution gratuite d'actions au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux qui se substitue à celle donnée par l'Assemblée générale du 23 mai 2018.