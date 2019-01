Valeo : CES 2019, Valeo dévoile au salon…

Valeo propose les nouvelles technologies permettant à ces mutations de prendre corps. C'est ainsi que l'on pourra voir et expérimenter dans les rues de Las Vegas, Valeo Drive4U®, première voiture autonome dont la spécificité est d'accomplir ses missions en faisant uniquement appel à des capteurs Valeo déjà produits en série (ultra-sons, caméras, lasers, radars, LiDARs), et à l'intelligence artificielle. Il s'agit-là d'un véritable cerveau informatique, capable de traiter les informations recueillies et d'apprendre des cas rencontrés en ville.

L'un des enjeux majeurs de la conduite autonome est celui de la sécurité. Les accidents de la route constituent un fléau mondial et l'on sait que les comportements humains en sont principalement à l'origine. Valeo entend contribuer à leur réduction massive. Au moyen de ses systèmes, Valeo vise moins d'un incident majeur par milliard de kilomètres parcourus, soit un niveau de sécurité au moins égal à celui en vigueur dans l'univers aéronautique. Pour atteindre ce résultat, Valeo présente à Las Vegas deux innovations majeures : Valeo Drive4U® Remote permettant le contrôle à distance d'un véhicule autonome dans des moments où une assistance se révèle nécessaire (voire obligatoire) et Valeo Voyage XR capable de faire entrer virtuellement une personne - basée en un lieu fixe - à bord du véhicule autonome pendant son trajet. Un éventuel pilotage depuis l'extérieur pourra alors s'effectuer avec la connaissance de ce qui se passe dans et hors du véhicule. Sur la base de cette innovation, Valeo a conçu une forme nouvelle de communication autorisant un voyageur « immobile », muni d'un casque de réalité virtuelle, à se télétransporter dans une automobile en mouvement.

Dans cette logique de plus grande sécurité, Valeo expose Valeo XtraVue Trailer et Valeo PictureBeam Monolithic. La première de ces deux innovations consiste à rendre invisible une remorque ou une caravane dans le rétroviseur du véhicule tractant l'attelage. Cela facilite et sécurise toutes les manœuvres du conducteur. La seconde est un système d'éclairage de haute définition, fruit d'un partenariat entre Valeo et CREE, leader américain dans la fabrication de LEDs. Le dispositif génère un faisceau de haute définition sur la route, sans ne jamais éblouir les autres usagers et projette des informations et des images sur la chaussée.

Enfin, puisque les usages évoluent et que les outils digitaux font accéder à de nouvelles formes de mobilité, Valeo développe des technologies qui en favorisent l'essor. C'est le cas de l'application Valeo Clean Road, qui propose des itinéraires adaptés, évitant les pics de pollution. Il est également possible d'activer des systèmes d'assainissement de l'air à l'intérieur des habitacles de voitures au moyen de Valeo Oxy'Zen.

Avec ces innovations, Valeo illustre encore sa capacité à imaginer, concevoir et développer des technologies favorisant de nouvelles mobilités accessibles à tous et adaptées à chacun.