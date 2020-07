Valeo : Communiqué de presse – résultats du 1er semestre 2020

Au 1er semestre 2020,

Les priorités du Groupe : la protection de ses collaborateurs et la reprise rapide de ses activités

Position de liquidité renforcée avec 2,3 milliards de lignes de crédit non tirées et 2,1 milliards de trésorerie nette au 30 juin 2020

Forte surperformance dans toutes les régions de production automobile et chiffre d'affaires de 7 058 millions d'euros (en baisse de 28 %) malgré la baisse de 35 % du marché

Réduction des coûts de 570 millions d'euros et baisse des investissements et des stocks bruts à hauteur de 384 millions d'euros

Marge opérationnelle (1) de - 840 millions d'euros impactée par des charges non récurrentes de 457 millions d'euros

de - 840 millions d'euros impactée par des charges non récurrentes de 457 millions d'euros Charges non récurrentes totales de 622 millions d'euros principalement liées à la crise Covid-19

Consommation de cash-flow libre(2) de 1 049 millions d'euros

Jacques Aschenbroich, Président-Directeur Général de Valeo, a déclaré :

« Avec la crise Covid, on assiste partout dans le monde, non seulement à un accroissement de la préférence pour la mobilité individuelle mais également à une accélération de la demande pour une mobilité électrique et plus sûre. C'est une confirmation supplémentaire de la pertinence de nos choix stratégiques.

Rien n'est plus important pendant cette pandémie que la protection de tous nos collaborateurs. C'est la raison pour laquelle un protocole de sécurité - obligatoire et audité - a été mis en place dans l'ensemble des sites du Groupe. Par ailleurs, des mesures exceptionnelles par leur ampleur ont été mises en œuvre pour assurer la pérennité de nos opérations à savoir des économies de 570 millions d'euros et la baisse des investissements et des stocks bruts à hauteur de 384 millions d'euros. En outre, le Groupe a enregistré des charges exceptionnelles non récurrentes de 622 millions d'euros.

Je remercie tous les collaborateurs de Valeo pour leur engagement sans faille et exemplaire, et leur renouvelle ma confiance dans l'avenir de notre entreprise, dans un monde post Covid qui confirme la stratégie que nous avons menée ces dernières années. »



(1) Hors la quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence

(2) Cf. glossaire financier, page 16



/…/