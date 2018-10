Valeo : Croissance de 5 %, à taux de change constants, du chiffre d'affaires au cours du 3ème trimestre 2018 à 4,5 milliards d'euros

Croissance de 5 %, à taux de change constants, du chiffre d'affaires () au cours du 3ème trimestre 2018 à 4,5 milliards d'euros après l'intégration réussie des 3 acquisitions (Ichikoh au Japon, Valeo-Kapec en Corée du Sud et FTE automotive en Allemagne) Surperformance de 2 points (à périmètre et taux de change constants) dans un environnement complexe, portée principalement par une surperformance de 3 points en Amérique du Nord et Asie hors Chine, et 18 points au Brésil L'impact sur la croissance du Groupe, du WLTP en Europe, et de la chute du marché chinois au 3ème trimestre, se poursuivra au 4ème trimestre

Jacques Aschenbroich, Président-Directeur Général de Valeo, a déclaré :

«Nous avions clairement indiqué, le 25 juillet dernier, que le chiffre d'affaires de Valeo serait impacté au 3ème trimestre, de façon temporaire en Europe par le WLTP et en Chine par un ralentissement du marché.

Dans cet environnement complexe, notre surperformance se monte à 2 points au 3ème trimestre.

L'impact du WLTP en Europe se poursuivra au 4ème trimestre et les conditions du marché chinois resteront difficiles.

Dans ce contexte de l'évolution de nos marchés et de la poursuite de la hausse du prix des matières premières, le Groupe a réagi dès le mois de juillet en mettant en place un plan d'action vigoureux qui vise à réduire ses investissements de 100 millions d'euros par rapport à 2017 et à réduire ses coûts de l'ordre de 100 millions d'euros. Ces actions seront poursuivies, autant que nécessaire en 2019.

Prenant en compte cette situation, le Groupe revoit ses objectifs pour l'année 2018,

une croissance du chiffre d'affaires de l'ordre de 6 % à taux de change constants, après les intégrations réussies d'Ichikoh au Japon, Valeo-Kapec en Corée du Sud et FTE automotive en Allemagne, et une surperformance du chiffre d'affaires première monte de l'ordre de 2 points sur le 2 ème semestre ;

une marge opérationnelle, hors quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence, comprise entre 6,2 % et 6,5 % du chiffre d'affaires et de génération de cash flow libre comprise entre 120 et 150 millions d'euros

Nous sommes très confiants dans la pertinence de notre stratégie et la solidité de notre modèle de croissance grâce à un portefeuille unique de technologies et de produits répondant aux grands défis de l'industrie automobile que sont l'électrification de la chaîne de traction et l'avènement du véhicule autonome et connecté. L'entrée en production de nouveaux contrats reposant sur ces innovations (caméra, 48V, LED dans le domaine de l'éclairage,...) conduira à une amélioration de notre surperformance par rapport au marché automobile tout au long de l'année 2019».

Au cours du 3ème trimestre 2018 :

Chiffre d'affaires consolidé de 4 488 millions d'euros :

+ 5 %, à taux de change constants ; - 1 %, à périmètre et taux de change constants ( ) .



Chiffre d'affaires première monte de 3 904 millions d'euros :

+ 4 %, à taux de change constants ; - 1 %, à périmètre et taux de change constants ( 2 ) , soit une surperformance de 2 points par rapport à la production automobile.



Chiffre d'affaires du marché du remplacement en hausse de 11 % à taux de change constants, soit + 3 % à périmètre et taux de change constants (2).



Au cours des 9 premiers mois de l'année :

Chiffre d'affaires consolidé de 14 427 millions d'euros :

+ 8 %, à taux de change constants ; + 2 %, à périmètre et taux de change constants ( ) .



Chiffre d'affaires première monte de 12 532 millions d'euros :

+ 8 %, à taux de change constants ; + 2 %, à périmètre et taux de change constants ( 1 ) , soit une surperformance de 2 points par rapport à la production automobile.



Chiffre d'affaires du marché du remplacement en hausse de 12 % à taux de change constants, soit + 5 % à périmètre et taux de change constants (1).

En application de la norme IFRS 15, le chiffre d'affaires consolidé du 3ème trimestre s'établit à 4 434 millions d'euros ( ).

Mise à jour des perspectives 2018

Sur la base d'une croissance de la production automobile proche de 0 % en 2018, le groupe Valeo se fixe les objectifs suivants pour l'année en cours :

une croissance à taux de change constants de l'ordre de 6 % ;

une surperformance de son chiffre d'affaires première monte de l'ordre de 2 points sur le 2 ème semestre ;

une marge opérationnelle, hors quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence (en % du chiffre d'affaires), comprise entre 6,2 % et 6,5 % du chiffre d'affaires ;

une génération de cash flow libre comprise entre 120 et 150 millions d'euros.

Valeo Siemens eAutomotive :

pour accompagner sa croissance future rapide, Valeo Siemens eAutomotive supportera les dépenses nécessaires au développement des projets en cours et à la structuration de son organisation. De ce fait, la ligne « quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence » aura un impact compris entre - 0,4 et - 0,5 point sur le compte de résultat de Valeo en 2018 ;

à l'horizon 2022, Valeo Siemens eAutomotive devrait réaliser un chiffre d'affaires supérieur à 2 milliards d'euros et enregistrer une marge d'EBITDA (en % du chiffre d'affaires) du même ordre de grandeur que celle de Valeo.

Par souci de continuité de la communication financière, le chiffre d'affaires présenté ci-dessous a été déterminé selon le même référentiel comptable qu'en 2017 (i.e. avant application de la norme IFRS 15), l'incidence de la norme IFRS 15 étant présentée en pages 9, 10, 11 et 12 du présent document.

PARIS, France, le 25 octobre 2018 - A l'issue de la réunion de son Conseil d'administration qui s'est tenue ce jour, Valeo présente le chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2018 :

Croissance de la production automobile mondiale

Au 3ème trimestre 2018, la production automobile est, selon IHS, en baisse de 3 % par rapport au 3ème trimestre 2017.

La production automobile est ainsi affectée, en Europe, par la mise en place des normes d'homologation des véhicules (WLTP) et en Chine, par le ralentissement des immatriculations de véhicules neufs.

* Estimations de production automobile IHS publiées le 16 octobre 2018 - CPCA ( ) pour la Chine.

Croissance du chiffre d'affaires (avant application de la norme IFRS 15) ()

Au cours du 3ème trimestre 2018 :

L'impact des variations des taux de change est non significative et les changements de périmètre ont un impact positif de 5 points.

Le chiffre d'affaires est en :

hausse de 5 %, à taux de change constants ; baisse de 1 %, à périmètre et taux de change constants (2) .



Le chiffre d'affaires première monte est en :

hausse de 4 %, à taux de change constants ; baisse de 1 %, à périmètre et taux de change constants (2) ; surperformance de 2 points par rapport à la production mondiale.



Le chiffre d'affaires sur le marché du remplacement enregistre une hausse de :

11 %, à taux de change constants ; 3 %, à périmètre et taux de change constants (2) .



Chiffre d'affaires (en millions d'euros)

* Les données 2018 ont été présentées en appliquant le même référentiel comptable que celui utilisé pour les comptes consolidés au 30 septembre 2017, publiés en octobre 2017, i.e. avant application de la norme IFRS 15 (données non auditées).

** A taux de change constants.

*** A périmètre et taux de change constants (2).

Au cours des 9 premiers mois de l'année 2018 :

Les variations des taux de change ont un impact négatif de 3 % et les changements de périmètre liés aux acquisitions dont l'intégration a été réussie, ont un impact positif de 6 % suite à :

la prise de contrôle d'Ichikoh, consolidée par intégration globale dans les états financiers consolidés du Groupe à compter du 1 er février 2017. Ichikoh a contribué au chiffre d'affaires du Groupe à hauteur de 100 millions d'euros en janvier 2018 ;

l'acquisition de FTE automotive fin octobre 2017, contribuant au chiffre d'affaires du Groupe à hauteur de 386 millions d'euros ;

la création de Valeo-Kapec, contrôlée par Valeo et consolidée par intégration globale dans les états financiers consolidés du Groupe à compter du 1er décembre 2017, contribuant au chiffre d'affaires du Groupe à hauteur de 383 millions d'euros.

Croissance du chiffre d'affaires première monte par région (avant application de la norme IFRS 15)

Chiffre d'affaires première monte (par destination, en millions d'euros)

* Les données 2018 ont été présentées en appliquant le même référentiel comptable que celui utilisé pour les comptes consolidés au 30 septembre 2017, publiés en octobre 2017, i.e. avant application de la norme IFRS 15 (données non auditées).

** A périmètre et taux de change constants (2).

*** Sur la base des estimations de production automobile IHS publiées le 16 octobre 2018 - CPCA pour la Chine.

Au 3ème trimestre 2018, le chiffre d'affaires première monte (à périmètre et taux de change constants (2)) affiche une baisse de 1 %, soit une performance supérieure de 2 points par rapport à celle de la production automobile mondiale (estimation IHS/CPCA) :

en Europe (y compris Afrique), (44 % du chiffre d'affaires première monte), le chiffre d'affaires première monte (à périmètre et taux de change constants (2) ) affiche une baisse de 3 %, soit une surperformance limitée à 1 point liée à l'exposition à un certain nombre de clients constructeurs particulièrement affectés par le WLTP ;

en Amérique du Nord (21 % du chiffre d'affaires première monte), le chiffre d'affaires première monte (à périmètre et taux de change constants (2) ) est en hausse 5 %, soit une performance supérieure de 3 points à celle de la production automobile ;

en Asie hors Chine (20 % du chiffre d'affaires première monte), le chiffre d'affaires première monte (à périmètre et taux de change constants (2) ) est en hausse de 2 %, soit une performance supérieure de 3 points à celle de la production automobile ;

en Chine (13 % du chiffre d'affaires première monte), le chiffre d'affaires première monte (à périmètre et taux de change constants (2) ) est en baisse de 10 %, soit une sousperformance de 3 points par rapport à celle de la production automobile (estimation CPCA) liée principalement à l'exposition de Valeo au Groupe Ford ;

en Amérique du Sud (2 % du chiffre d'affaires première monte), le chiffre d'affaires première monte (à périmètre et taux de change constants (2)) s'inscrit en hausse de 20 %, soit une performance supérieure de 18 points à celle de la production automobile.

Au cours des 9 premiers mois de l'année 2018, le chiffre d'affaires première monte affiche une hausse de 2 % à périmètre et taux de change constants (2), supérieure de 2 points à celle du marché.

Répartition géographique équilibrée des activités de Valeo

A l'issue des 9 premiers mois de l'année, et après prise en compte des opérations de croissance externe réalisées durant l'année 2018, la répartition du chiffre d'affaires première monte entre les quatre principales régions de production se présente comme suit :

hausse de 2 points en Asie, à 31 % du chiffre d'affaires première monte ;

baisse de 1 point en Europe, à 47 % du chiffre d'affaires première monte ;

baisse de 1 point en Amérique du Nord, à 20 % du chiffre d'affaires première monte ;

stable en Amérique du Sud, à 2 % du chiffre d'affaires première monte.

Portefeuille clients de Valeo équilibré

A l'issue des 9 premiers mois de l'année, et après prise en compte des opérations de croissance externe réalisées durant l'année 2018, la répartition du chiffre d'affaires première monte entre les clients du Groupe se présente comme suit :

hausse de 2 points de la part des clients asiatiques, à 34 % du chiffre d'affaires première monte, suite à la prise de contrôle d'Ichikoh au 1 er février 2017 et à la création de Valeo-Kapec consolidée par intégration globale depuis le 1 er décembre 2017 ;

hausse de 1 point de la part des clients allemands, à 29 % du chiffre d'affaires première monte ;

baisse de 2 points de la part des clients français, à 13 % du chiffre d'affaires première monte ;

baisse de 1 point de la part des clients américains, à 18 % du chiffre d'affaires première monte.

Croissance du chiffre d'affaires par Pôle d'activité (avant application de la norme IFRS 15)(1)

La croissance du chiffre d'affaires des Pôles d'activité varie en fonction de leur mix produit, géographique et client et de la part relative du marché du remplacement dans leur activité.

Chiffre d'affaires des Pôles d'activité (en millions d'euros)

(a) Incluant les ventes intersecteurs.

(b) Les données 2018 ont été présentées en appliquant le même référentiel comptable que celui utilisé pour les comptes consolidés au 30 septembre 2017, publiés en octobre 2017, i.e. avant application de la norme IFRS 15 (données non auditées).

(c) A taux de change constants.

(d) A périmètre et taux de change constants (2).

(e) Incluant FTE automotive & Valeo-Kapec.

(f) Incluant Ichikoh.

Portée par son activité première monte, le Pôle d'activité Systèmes de Confort et d'Aide à la Conduite affiche le taux de croissance à périmètre et taux de change constants le plus élevé (+3 %). Celui-ci est tiré par le niveau élevé des taux d'options dans les activités d'assistance à la conduite et par un mix client favorable en Chine. La croissance de ce Pôle traduit une surperformance de 6 points par rapport à la production mondiale.

Au 3ème trimestre, avec une croissance de + 23 % à taux de change constants, le Pôle d'activité Systèmes de Propulsion bénéficie de l'intégration réussie des sociétés FTE automotive et Valeo-Kapec. La surperformance par rapport à la production mondiale est de 2 points.

Le Pôle Systèmes Thermiques affiche une surperformance de 4 points par rapport à la production grâce à un mix client et géographique favorable.

Le Pôle Systèmes de Visibilité enregistre, au 3ème trimestre, une croissance inférieure à celle du Groupe du fait de sa forte exposition en Europe aux clients les plus affectés par le WLTP, de retards de lancement (principalement en Europe) et d'un mix client défavorable en Chine. Le Pôle bénéficie par ailleurs, de la forte croissance d'Ichikoh au Japon et en ASEAN (3) confirmant la pleine réussite de l'intégration.

Faits marquants

Le 19 septembre 2018, Valeo et WABCO ont annoncé la signature d'un protocole d'accord portant sur la commercialisation des dernières technologies de sécurité destinées aux véhicules commerciaux. Ces technologies visent à protéger les piétons et cyclistes dans la circulation en ville et à rendre possible certaines fonctions de conduite autonome. Ce protocole permettra à Valeo et WABCO de s'imposer comme leaders sur les marchés des systèmes avancés d'aide à la conduite et de la conduite automatisée pour les véhicules commerciaux.

Incidences de l'application des normes IFRS 15 et IFRS 9

Le 17 juillet 2018, Valeo a communiqué les incidences de l'application des normes IFRS 15 et IFRS 9 sur l'information comparative de l'année 2017.

Les incidences de l'application de la norme IFRS 15 « Produits des activités ordinaires provenant des contrats conclus avec des clients » sur le chiffre d'affaires des 9 premiers mois de l'année 2018 sont les suivantes :

les coûts externes de composants imposés par les clients, précédemment comptabilisés en chiffre d'affaires première monte, sont désormais présentés en réduction de la consommation matières ; ceci se traduit par une diminution du chiffre d'affaires de 376 millions d'euros sur les 9 premiers mois de l'année 2018 (311 millions d'euros sur la même période en 2017) ; ce retraitement concerne principalement l'activité des modules face avant du Pôle Systèmes Thermiques ;

les contributions clients au titre de la Recherche et Développement y compris les prototypes, précédemment présentées en réduction des frais de Recherche et Développement, sont désormais présentées sous la rubrique « Divers » du chiffre d'affaires soit un reclassement en chiffre d'affaires de 246 millions d'euros sur les 9 premiers mois de l'année 2018 (248 millions d'euros sur la même période en 2017).





Chiffre d'affaires par nature (en millions d'euros)

* Les données 2018 ci-dessus sont présentées en appliquant le même référentiel comptable que celui utilisé pour les comptes consolidés au 30 septembre 2017, publiés en octobre 2017, i.e. avant l'application de la norme IFRS 15 (données non auditées).

** A périmètre et taux de change constants (1).

* Les données 2017 ont été modifiées par rapport à celles présentées dans les comptes consolidés au 30 septembre 2017, publiés en octobre 2017, pour tenir compte des incidences liées à l'application rétrospective de la norme IFRS 15.

** A périmètre et taux de change constants (1).

* A périmètre et taux de change constants (1).



Chiffre d'affaires première monte par région de destination (en millions d'euros)

* Les données 2018 ci-dessus sont présentées en appliquant le même référentiel comptable que celui utilisé pour les comptes consolidés au 30 septembre 2017, publiés en octobre 2017, i.e. avant l'application de la norme IFRS 15 (données non auditées).

** A périmètre et taux de change constants ( ).

* Les données 2017 ont été modifiées par rapport à celles présentées dans les comptes consolidés au 30 septembre 2017, publiés en octobre 2017, pour tenir compte des incidences liées à l'application rétrospective de la norme IFRS 15.

** A périmètre et taux de change constants (1).

* A périmètre et taux de change constants (1).





Chiffre d'affaires par Pôle d'activité incluant les ventes intersecteurs (en millions d'euros)

* Les données 2018 ci-dessus sont présentées en appliquant le même référentiel comptable que celui utilisé pour les comptes consolidés au 30 septembre 2017, publiés en octobre 2017, i.e. avant l'application de la norme IFRS 15 (données non auditées).

** A périmètre et taux de change constants ( ).

* Les données 2017 ont été modifiées par rapport à celles présentées dans les comptes consolidés au 30 septembre 2017, publiés en octobre 2017, pour tenir compte des incidences liées à l'application rétrospective de la norme IFRS 15.

** A périmètre et taux de change constants (1).

* A périmètre et taux de change constants (1).

Prochain rendez-vous

Résultats annuels 2018, le 21 février 2019

Glossaire financier

À périmètre et taux de change constants (ou à pcc) : l'effet de change se calcule en appliquant au chiffre d'affaires de la période en cours le taux de change de la période précédente. L'effet périmètre se calcule en (i) éliminant le chiffre d'affaires, sur la période en cours, des sociétés acquises au cours de la période, (ii) en intégrant, sur la période précédente, le chiffre d'affaires en année pleine des sociétés acquises au cours de la période précédente, (iii) en éliminant le chiffre d'affaires, sur la période en cours et sur la période comparable, des sociétés cédées lors de la période en cours ou de la période comparable.

La marge opérationnelle y compris la quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence correspond au résultat opérationnel avant autres produits et charges ;

Le cash flow libre correspond aux flux nets de trésorerie des activités opérationnelles, après neutralisation de la variation des cessions de créances commerciales non récurrentes et après prise en compte des acquisitions et cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles.

